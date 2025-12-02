Đoàn Trường ĐH Hà Nội thông tin về việc một số sinh viên tình nguyện chưa được nhận hỗ trợ A80

SVO - Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong về việc một số sinh viên tình nguyện của trường không biết thông tin về chi phí hỗ trợ A80, đại diện Đoàn Trường Đại học Hà Nội cho biết, do chưa nhận được văn bản hay thông báo chính thức nào từ Thành đoàn Hà Nội về việc có kinh phí hỗ trợ hay không, nên Đoàn trường chưa thể thông tin đến sinh viên.

Sau sự việc ồn ào tại một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, nhiều sinh viên tham gia hỗ trợ sự kiện A80 thuộc các trường đại học khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi về tiền hỗ trợ A80. Cụ thể, một số tình nguyện viên của Trường Đại học Hà Nội chia sẻ rằng họ hoàn toàn không biết việc tham gia chương trình sẽ có chế độ bồi dưỡng.

Chia sẻ với phóng viên, một sinh viên tham gia đội hình TNV A80 của Trường Đại học Hà Nội cho biết: "Chúng mình cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc, được tham gia và cống hiến là vinh dự lớn rồi. Nhưng sau sự việc những ngày qua thì cũng thấy bất ngờ vì các bạn tình nguyện viên các trường khác có tiền hỗ trợ, còn chúng mình thì từ lúc tham gia đến giờ chưa hề biết".

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Phó Bí thư Đoàn trường lý giải nguyên nhân của sự việc này là do trước đó, Nhà trường chưa nhận được văn bản hay thông báo cụ thể nào từ Thành đoàn Hà Nội về khoản kinh phí hỗ trợ cho đối tượng TNV này.

Vị đại diện này cũng làm rõ thêm, nhóm TNV trên tham gia theo diện huy động của Thành đoàn Hà Nội. Riêng đối với lực lượng sinh viên tham gia khối diễu binh, diễu hành, các chế độ đã được thanh toán đầy đủ trước đó.

Phó Bí thư Đoàn trường cho biết hiện tại Thành đoàn Hà Nội đang tiến hành các thủ tục cần thiết để giải ngân khoản hỗ trợ bồi dưỡng cho các TNV phục vụ A80. Phía Đoàn Trường Đại học Hà Nội cũng đang khẩn trương rà soát và tổng hợp danh sách sinh viên tham gia các buổi hoạt động để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Ảnh: Trường ĐH Hà Nội