Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Lục tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I

Sáng ngày 26/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có 135 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên toàn xã về dự.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Lục; đồng chí Nguyễn Văn Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Lục.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên của tuổi trẻ xã Tiên Lục kể từ khi đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã Tiên Lục cũ, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa và An Hà. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Lục ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Đoàn trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tuổi trẻ toàn xã tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Tiên Lục ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Tiên Lục khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Dương Ngọc Cường – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Tiên Lục khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá”, tuổi trẻ xã Tiên Lục quyết tâm đoàn kết, đổi mới, phát huy sức trẻ, trí tuệ và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Tiên Lục ngày càng giàu đẹp, văn minh.