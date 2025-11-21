Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Đoàn phim Ấn Độ ấn tượng với sắc hồng trên dòng Ngô Đồng ở Ninh Bình

Các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất hàng đầu đoàn phim “bom tấn” của Bollywood ấn tượng với sắc hồng của hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng ở Ninh Bình.

Trong chuyến công tác Việt Nam và tham gia hội nghị quốc tế “Ninh Bình - điểm đến chiến lược cho du lịch, điện ảnh và lễ cưới cao cấp” tại tỉnh Ninh Bình, các đạo diễn, diễn viên, và nhà sản xuất điện ảnh Bollywood đã tới thăm nhiều địa điểm và khu du lịch tại tỉnh này.

Sông Ngô Đồng ở Tam Cốc mùa này mang sắc hồng của hoa súng.
Tham quan, khám phá khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, đoàn khách Ấn Độ tỏ ra thích thú và ấn tượng bởi sắc hồng của hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng ở Tam Cốc.

Các đạo diễn, diễn viên, và nhà sản xuất điện ảnh Bollywood của Ấn Độ tham quan, khám phá Tam Cốc.
Đại diện đoàn Ấn Độ chia sẻ: "Chúng tôi rất ấn tượng với cảnh sắc Tam Cốc mùa này. Dòng nước trong xanh, hai bên bờ phủ dài thảm hoa súng hồng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp".

Đoàn rất ấn tượng trước cảnh sắc của Tam Cốc mùa này với dòng nước trong xanh, hoa súng nở hồng dọc 2 bên sông.
Được biết, mùa hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng ở Tam Cốc bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Đây là thời điểm hoa súng nở đẹp nhất và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm ngưỡng và check-in.

Check-in cùng với hoa súng tại Tam Cốc.
Vào ngày 22-23/11, tại Tam Cốc sẽ diễn ra chương trình văn hóa, nghệ thuật “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Đây là chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô.

Những đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ đến Ninh Bình tham gia hội nghị quốc tế.
Lấy cảm hứng từ huyền thoại hoa súng trên dòng Ngô Đồng, “Sắc Hồng Tam Cốc 2025” kể lại câu chuyện tình diệu kỳ giữa tiên và người, nơi giọt lệ chia ly hóa thành những đóa hoa thanh khiết vươn mình giữa sóng nước.

Tham gia khám phá, trải nghiệm bằng thuyền trên dòng sông Ngô Đồng.
Khi mùa thu về, trên dòng Ngô Đồng lại rực lên sắc tím hồng của hoa súng, như tấm thảm thiên nhiên dẫn lối du khách bước vào miền cổ tích của Tam Cốc.

Nữ diễn viên xinh đẹp check-in tại Tam Cốc.
Các nữ diễn viên check-in tại bến thuyền Tam Cốc.
Thích thú check-in cùng hoa súng hồng.
Vietnamnet
