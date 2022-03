Điều tra người tung tin bà Nguyễn Phương Hằng được thả

TPO - Công an TPHCM đang tiến hành xác minh, điều tra người tung tin thất thiệt về việc bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bị phạt hành chính và đã được thả về lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều thông tin thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 26/3, Công an TPHCM đang xác minh, điều tra người tung tin giả lan truyền trên mạng xã hội hai ngày qua sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam để điều tra.

Theo Công an TPHCM, hai ngày qua mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin thất thiệt như: "Bà Hằng được ông Dũng bảo lãnh cho tại ngoại", "bà Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu, đã được thả về"… những thông tin thu hút lượng lớn người quan tâm và gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Công an TPHCM đang xác minh ai là người tung tin để xử lý.

Đồng thời, Công an đề nghị người dân không tin, không chia sẻ những thông tin sai sự thật có liên quan. Những thông tin liên quan vụ án sẽ được Công an TPHCM cập nhật, thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống.

Người tung tin giả, xuyên tạc bị xử lý về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông” theo quy định tại Điều 288, bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung năm 2017 (khung hình phạt sẽ là phạt tiền từ 30 triệu đồng; hoặc phạt tù đến 7 năm); hoặc tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"…

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam tối 24/3.

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) để điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an TPHCM khẳng định bà Hằng thường xuyên thực hiện các buổi livestream trên Facebook, Youtube phán tán những thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Bà Hằng đã sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Quá trình bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng đã bị các đối tượng chống đối ở nước ngoài lợi dụng.

Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.