Điều chỉnh thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu của PGBank.

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển.

Căn cứ Nghị quyết số 236/2025/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) về việc Điều chỉnh thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 276/2025/TB-PGB ngày 02/10/2025 của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển gửi VSDC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của PGBank;

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quý Cổ đông về việc điều chỉnh thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu của PGBank như sau:

1. Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 276/2025/TB-PGB ngày 02/10/2025

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 17/11/2025

2. Thông tin điều chỉnh:

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 15/12/2025

3. Các nội dung khác: Không thay đổi (Theo Thông báo số 276/2025/TB-PGB ngày 02/10/2025)

4. Lý do điều chỉnh: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông có thêm thời gian thực hiện quyền mua theo quy định.

PGBank cam kết các nội dung nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu mọi trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu xảy ra phát sinh tranh chấp.

Trân trọng thông báo.