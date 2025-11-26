Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều bất ngờ: Người bận rộn nhất lại là những người chạy bền nhất

P.V

6 giờ sáng tại Khu Đô Thị Sala, giữa những vòng chạy đều đặn, không khó để nhận ra các gương mặt quen thuộc của team văn phòng tranh thủ tập luyện trước giờ đến công ty. Ngược đời nhưng thật: đây chính những người bận rộn nhất nhưng lại siêng chạy nhất.

image001-6599.jpg

Chạy bộ không còn là thú vui của người dư thời gian. Với dân văn phòng, đó là “khoảng thở” hiếm hoi giữa áp lực email, KPI, và deadline. Chỉ 20–30 phút mỗi ngày, nhịp chân đều đặn, tâm trí dứt khỏi công việc, cơ thể giải phóng hormone stress, tinh thần trở nên minh mẫn và năng lượng hồi phục. Nhiều người đùa: “Không phải rảnh mới chạy. Không chạy thì không đủ sức để… bận!”.

Vì sao càng bận càng chạy bền?

Các nghiên cứu tâm lý cho thấy vận động nhịp điệu giúp cơ thể giảm cortisol – hormone stress – đồng thời tăng dopamine – chất hóa học mang lại cảm giác hưng phấn. Người bận rộn vốn đã quen kỷ luật, và khi họ chạy, đó là “cuộc hẹn không thể bỏ lỡ”.

Công nghệ cũng giúp duy trì thói quen: đồng hồ thông minh, app theo dõi, thử thách ảo tạo động lực mỗi bước chạy. Bên cạnh đó, phong trào chạy nhóm, câu lạc bộ công ty hay thử thách chạy 30 ngày biến chạy bộ từ cá nhân thành cộng đồng. Nhờ thế, họ duy trì bền bỉ mà không cần nhắc nhở.

Phong trào sống khỏe đang lan rộng

Phong trào không chỉ dừng ở người trẻ. Nhóm tuổi 35–45 – những người chịu nhiều áp lực nhất – lại duy trì thói quen chạy ổn định. Các giải chạy địa phương, race doanh nghiệp, và các sự kiện cộng đồng tăng nhanh, biến chạy bộ thành văn hóa, nơi dân công sở tìm thấy động lực và kết nối xã hội.

Sức khỏe cải thiện, tinh thần minh mẫn, năng suất công việc tăng – những thay đổi này dễ nhận thấy và tạo cảm hứng cho cộng đồng văn phòng. Chạy bộ giờ đây không chỉ là thể thao mà còn là một phần niềm tự hào của người Việt.

Các thương hiệu uy tín đồng hành cùng phong trào chạy bộ

Sự lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng runner kéo theo nhu cầu về thiết bị, dinh dưỡng và trải nghiệm chạy bộ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trong bức tranh đó, Thế Giới Chạy Bộ đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, nơi người chạy — từ tân binh đến runner dày dạn — có thể tìm thấy mọi thứ mình cần cho hành trình chinh phục từng cự ly.

Cửa hàng cung cấp đa dạng giày chạy chính hãng từ ADIDAS, HOKA, NIKE, ASICS,... cùng nhiều phụ kiện và trang phục được thiết kế tối ưu cho vận động. Ở mảng dinh dưỡng, Thế Giới Chạy Bộ mang đến nhiều lựa chọn từ các thương hiệu phổ biến như AB Energy Gel, GU, Hammer…, đáp ứng nhu cầu bổ sung năng lượng trong chạy dài, chạy trail hay thi đấu.

Nhìn vào cộng đồng chạy bộ hôm nay, dễ hiểu vì sao người bận rộn lại là những người chạy bền bỉ nhất. Họ không chạy vì thừa thời gian – họ chạy để làm chủ thời gian và sức khỏe của chính mình.

P.V
#chạy bộ #yêu thể thao #sức khỏe #văn phòng #stress

