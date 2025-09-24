Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Diễn biến mới nhất vụ xây nhà nhầm trên đất người khác ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, hai bên gia đình có liên quan thỏa thuận cho thời gian 45 ngày để thuê “thần đèn” đến di dời công trình nhà xây nhầm trên đất.

Chiều 24/9, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Dương Thái Khanh – Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM) cho biết, chiều nay phường đã tổ chức buổi làm việc với đại diện hai chủ đất có liên quan.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã ký vào biên bản. Theo đó, người xây nhà nhầm đất được chủ đất đồng ý cho thời gian thêm 45 ngày để thuê công ty dịch vụ di dời công trình (còn gọi là “thần đèn”) đến di dời công trình về đúng vị trí đất.

tp-bd.jpg
tp-bd-0.jpg
Căn nhà xây nhầm toàn bộ trên đất người khác

Trước đó, ngày 19/9, phường Chánh Hiệp tiếp nhận đơn liên quan đến vụ việc người phụ nữ tố bị hàng xóm xây nhà nhầm trên đất của mình. Ngày 20/9, phường đã gửi giấy mời đại diện hai hộ gia đình đến làm việc vào chiều ngày 24/9.

Trong chiều 24/9, phóng viên đã trở lại khu vực xảy ra sự việc hy hữu trên để ghi nhận. Tại đây, hiện trạng căn nhà đang được giữ nguyên.

Theo quan sát, con hẻm nhỏ thuộc nhánh đường ĐX.066 có nhiều thửa đất được phân lô, trong đó thửa đất của gia đình chị Võ Thu Thảo nằm gần cuối cùng với diện tích hơn 71 m2 (ngang 4,9 m, dài gần 15 m), thuộc thửa đất số 813, tờ bản đồ số 82. Thửa đất của nhà hàng xóm rộng hơn 190 m2, thuộc thửa đất số 814, tờ bản đồ số 82.

bd-1.jpg
Con hẻm nhỏ thuộc nhánh đường ĐX.066, lối vào khu đất bị xây nhầm

Thay vì xây dựng đúng vị trí thửa đất của mình, chủ thửa đất 814 đã trừ toàn bộ diện tích đất của nhà mình để làm sân và mái che, còn căn nhà ở thì được xây hoàn toàn trên đất của bà Thảo (chủ đất thửa 813) nằm ngay sát bên.

Hương Chi
#ĐX.065 #phường Chánh Hiệp #TPHCM #thỏa thuận #di dời công trình #xây nhà nhầm đất #di dời

Xem thêm

Cùng chuyên mục