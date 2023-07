Điểm nhấn giáo dục: Không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non

TPO - Bộ Lao động không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non; Hà Nội thiếu gần 9.000 giáo viên; Phụ huynh vật vã nộp hồ sơ cho con vào lớp 10... là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Bộ Lao động không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non

Bộ GD&ĐT đề xuất cho phép giáo viên mầm có tuổi nghỉ hưu thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung do giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, ức chế tâm lý ảnh hưởng tới sức khoẻ thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không đồng thuận và cho rằng có thể xem xét đưa vào diện ngành nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu trước tuổi. (xem chi tiết)

Hà Nội thiếu gần 9.000 giáo viên

Mỗi năm, số lượng học sinh khối trường công lập tăng 6%, nhưng từ năm 2015 đến nay số giáo viên không tăng. Qua rà soát, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện thiếu khoảng 8.939 biên chế. (xem chi tiết)

Từ tháng 7/2023, lương của giáo viên tăng ra sao?

Từ ngày 1/7/2023, lương giáo viên dao động theo hạng, bậc quy định, thấp nhất là 3,7 triệu đồng và cao nhất là hơn 12 triệu đồng, chưa tính phụ cấp. Theo mức lương cơ sở mới 1,8 triệu đồng/tháng hiện nay, mỗi giáo viên sẽ được tăng từ 0,6 - 2,1 triệu đồng mỗi tháng. (xem chi tiết)

Kỷ luật giảng viên bị tố 'gạ tình' nữ sinh Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với nam giảng viên P.T.D. Trước đó, giảng viên này bị tố có hành vi thiếu chuẩn mực, gạ tình nữ sinh viên trong thời gian học quân sự. (xem chi tiết)

Phụ huynh vật vã nộp hồ sơ cho con: Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định không thiếu chỗ học!

Liên quan đến thông tin nhiều phụ huynh ở Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm để nộp hồ sơ vào lớp 10 trường tư thục cho con, tại phiên họp chất vấn, kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, tại nội thành Hà Nội chỗ học không thiếu. (xem chi tiết)



Chốt phương án thi cho 12 thí sinh trong vụ lộ đề ở Kon Tum

Tỉnh Kon Tum chốt phương án hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 cho các trường THPT, phổ thông DTNT…Trong đó, có 12 thí sinh được Công an xác định có liên quan trong vụ lộ bản thảo đề thi tiếng Anh. (xem chi tiết)

Phụ huynh Hà Nội ngủ qua đêm ở cổng trường, cuống cuồng giành suất cho con vào lớp 10

Vật vạ, đợi chờ cả 10 tiếng đồng hồ từ đêm hôm trước đến gần trưa hôm sau để mong giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con,… là một thực tế trong mùa tuyển sinh năm nay ở Hà Nội. (xem chi tiết)

Nam sinh lớp 8 nghi bị nhóm bạn cùng lớp bạo hành

Chị Nguyễn Thanh H. - phụ huynh em Đ.B.K, học sinh trường Tiểu học - THCS Nguyễn Khuyến (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết đã gửi đơn lên cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc con trai bị bạo hành.

Cùng với việc gửi đơn lên cơ quan chức năng, chị H. cũng đã rút hồ sơ cho 3 con chuyển từ Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Khuyến sang học một trường khác.

Theo phụ huynh, gia đình vừa mới biết con bị bạo hành, không dám đến trường. Khi phát hiện sự việc, gia đình đã báo với nhà trường.

"Nhà trường đã mở một cuộc họp để làm rõ vụ việc. Tại cuộc họp này, con trai tôi đã viết tường trình - liên tục bị các bạn trong lớp có nhiều hành vi bạo hành. Tôi rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, đồng thời răn đe những học sinh có hành vi bạo hành, tránh trường hợp tương tự xảy ra", chị H. cho biết.

Bà Hồ Thị Lam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Khuyến, cho biết sau khi nhận được thông tin, trường đã mở cuộc họp để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên những học sinh được cho là có hành vi bạo hành đều phủ nhận sự việc.