Dịch vụ làm đẹp đắt khách dịp 20/10

TPO - Nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều tiệm làm đẹp mở cửa sớm hơn và phục vụ “thượng đế” đến nửa đêm. Dẫu vậy, khách đến “tân trang nhan sắc” ở các cơ sở salon tóc, tiệm nail, spa... dịp này vẫn phải chờ đợi cả giờ đồng hồ mới đến lượt.

Tại một salon tóc trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Phú Nhuận), mặc dù đã hơn 9h nhưng tiệm vẫn đông khách đến làm đẹp. Chị Xuân Hương, chủ một salon cho biết, lượng khách đặt lịch đã tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. “Khách chủ yếu là dân văn phòng và sinh viên, họ muốn đến để thay đổi kiểu tóc hoặc gội đầu thư giãn” - chị Hương chia sẻ.

Một salon tóc đông khách cả ngày

Không chỉ các tiệm lớn mà những cơ sở nhỏ trong hẻm, khu dân cư cũng ăn nên làm ra. Một số tiệm phải từ chối nhận thêm khách vì quá tải. Chị Khánh Linh, chủ một spa ở phường Xuân Hòa chia sẻ: “Nhân dịp 20/10, chúng tôi ưu đãi giảm 20% cho khách nữ nên lượng khách ghé nhiều hơn nên tôi phải huy động thêm người phụ. Năm nay khách đi làm đẹp nhiều hơn, chứng tỏ nhu cầu chăm sóc bản thân ngày càng tăng”.

Chị Thái Thị Hiền, chủ spa trên đường Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy (TPHCM) cho biết những ngày qua nơi đây tiếp nhận rất nhiều chị em đến chăm sóc da, làm đẹp cho bản thân. "Sau những ngày làm việc vất vả, chị em cũng "tự thưởng" cho mình những gói chăm sóc nhan sắc để tự tin hơn trong cuộc sống. Do đó, trong ngày lễ 20/10, chúng tôi phải làm tăng ca"- Chị Hiền chia sẻ.

Nhiều chị em đến làm đẹp tại spa HiLa trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 cũ

Theo các tiệm làm đẹp, nguyên nhân khiến nhu cầu tăng mạnh dịp 20/10 có thể từ tâm lý “tự thưởng” của phụ nữ sau thời gian làm việc căng thẳng. Chị Phạm Mỹ Quyền (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Bận rộn công việc, dịp 20/10 tôi coi như một ngày để xả hơi, làm lại tóc và chăm sóc da để tự thưởng bản thân. Tôi không chờ ai tặng quà, chỉ cần cảm thấy thoải mái và tự tin hơn là đủ”.

Dịch vụ làm đẹp tung khuyến mãi hấp dẫn dịp 20/10

Chị Lý Tiểu Bình (phường Tân Đông Hiệp) cùng bạn đi gội đầu bộc bạch: “Tôi thấy tiệm giảm giá nên cùng bạn ghé qua. Tôi muốn bản thân rạng rỡ, xinh đẹp hơn trong ngày 20/10”.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng góp phần kích thích xu hướng này, khi nhiều thương hiệu, KOLs liên tục lan tỏa thông điệp “yêu bản thân” và khuyến khích phụ nữ đầu tư cho vẻ ngoài.

Thợ nail, làm tóc không ngơi tay vì khách tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường

Ngoài ra, việc các cơ sở tung khuyến mãi giảm 20 - 30% cho khách nữ, combo ưu đãi theo cặp đôi, nhóm bạn hoặc mẹ - con cũng khiến nhiều người tranh thủ rủ nhau đi tút tát nhan sắc.