Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện thu hút một tỷ lượt xem

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba có hơn 600 ngày không xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ diễn viên gây chấn động với vẻ đẹp tựa nữ thần trong sự kiện của tạp chí W.