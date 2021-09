Địa danh Sài Gòn xuất hiện từ bao giờ?

icon Bến Lúc

icon Bến Lứt

icon Bến Lực

Câu trả lời đúng là đáp án B: Bến Lức là phụ lưu bên tả sông Vàm Cỏ Đông, phần lớn chảy trên địa bàn tỉnh Long An, một phần chảy vào huyện Bình Chánh, nhập với sông Chợ Đệm làm ranh giới giữa thị trấn Tân túc và xã Tân Nhựt. Đại Nam quốc âm tự vị (1895) của Huỳnh Tịnh Của ghi: "Lứt là thứ cây lá nhỏ, hay mọc mé biển". Còn Génibrel tác giả cuốn Dictinaire Annamite Francais (1898) định nghĩa "lứt" là tên một loại cây có lá ăn được. Cây lứt thuộc họ cúc, tên khác là lứt cây theo cách gọi dân dã của người dân Nam Bộ để phân biệt với lứt dây, mọc hoang ở ven biển trên các bờ kênh rạch truông gai, cửa sông, từ Nghệ An đến các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Loại cây thứ hai là dây lứt, thuộc họ cỏ roi ngựa, tên khác là lứt dây, mọc hoang rải rác bãi cỏ ven đường, bờ đê, bờ ruộng, bìa rừng, có nhiều ở vùng biển. Do người Nam Bộ phát âm không phân biệt phụ âm cuối "c" và "t" nên đọc và viết sai Bến Lứt thành Bến Lức. Bến Lức hiện cũng là tên một huyện ở tỉnh Long An, giáp ranh với TP HCM.