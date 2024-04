Dwight School Hanoi chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2024 – 2025

Dwight School Hanoi là thành viên mới nhất của hệ thống Trường Dwight trên toàn cầu chính thức tiếp nhận đăng ký tuyển sinh cho năm học 2024-2025 tại Hà Nội.

Từ năm 1872, Dwight đã bắt đầu hành trình khơi sáng tài năng trong mỗi học sinh và Dwight School Hanoi tự hào nối tiếp và phát huy truyền thống đó tại Thủ Đô Hà Nội. Trong ba năm qua, các nhà giáo bậc thầy, các nhà quản lý giáo dục và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm từ hệ thống trường Dwight trên toàn cầu đã nỗ lực để xây dựng một ngôi trường với 3 tiêu chí gắn kết cộng đồng, tầm nhìn toàn cầu và cá nhân hoá học tập với sứ mệnh mang lại trải nghiệm giáo dục đẳng cấp quốc tế ở Hà Nội.

“Sứ mệnh cá nhân hóa việc học tập cho mỗi học sinh của Dwight bắt đầu từ chuyến thăm trường đầu tiên của quý phụ huynh. Trung Tâm Trải Nghiệm của chúng tôi không chỉ là nơi gặp gỡ –mà đó còn là điểm khởi đầu của một cộng đồng học thuật toàn cầu, nơi sẽ khơi sáng tài năng ẩn trong con em của quý vị,” Cô Brantley Turner, Hiệu trưởng Dwight School Hanoi, kiêm Giám đốc Giáo Dục Khu Vực Đông Á của Dwight cho biết. “Chúng tôi mong được chào đón các bậc phụ huynh và học sinh đến tìm hiểu về phương pháp giảng dạy độc đáo của Dwight cũng như cách mà nhà trường sẽ xây dựng hành trình học tập cá nhân hoá cho từng học sinh để phát huy tối đa tài năng của các em.”

Dwight School Hanoi sẽ giảng dạy các cấp Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông. Trường có diện tích 40.000 m2 tọa lạc tại khu đô thị The Manor Central Park, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Được thiết kế bởi công ty kiến trúc danh tiếng Carlos Zapata Studio, các tiện ích trường học bao gồm:

• Phòng học hiện đại, nhiều không gian học tập nhóm tiện nghi cho tất cả các khối lớp, hai thư viện riêng phù hợp với chương trình của từng cấp học.

• Không gian thiết kế, công nghệ và chế tạo bao gồm các xưởng chế tác và Spark Labs cho tất cả các cấp học nhằm đảm bảo cam kết của Nhà trường trong việc giúp học sinh ở mọi cấp học phát huy tinh thần sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

• Không gian nghệ thuật đặc biệt bao gồm các studio thiết kế thời trang, nhiếp ảnh và một xưởng chế tác gốm, một trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn hiện đại với 800 chỗ ngồi và một nhà hát hộp đen, một nhạc viện, phòng thu âm, và các phòng diễn tập cá nhân.

• Không gian thể thao chuyên dụng bao gồm hai khu vực thể thao đa sân lớn, trung tâm thể thao dưới nước trong nhà, phòng tập đa năng dành cho các môn yoga, khiêu vũ, võ thuật và đấu kiếm, phòng tập thể hình, sân cỏ nhân tạo ngoài trời đa năng và không gian xanh học tập ngoài trời cho tất cả các khối lớp.

Trường Mầm Non Dwight School Hanoi được xây dựng ngay gần khuôn viên chính dành riêng cho những học sinh nhỏ tuổi nhất của Dwight. Nhà trường coi trọng trải nghiệm giáo dục nền tảng ở giai đoạn tuổi thơ này và tạo môi trường tốt nhất cho việc học tập vận dụng kỹ năng toàn thân và học tập qua các chủ đề liên môn. Các phòng học khối mầm non mang đến cho trẻ tiền mẫu giáo và mẫu giáo cơ hội thực hành các kỹ năng học tập nền tảng trong một môi trường an toàn và có mức độ thử thách phù hợp. Không gian vui chơi ngoài trời và trong nhà khuyến khích thời gian vui chơi vận động của trẻ. Ngoài ra, trường còn có thư viện được thiết kế riêng cho lứa tuổi mầm non sẽ thu hút trẻ khám phá và phát huy trí tò mò vốn có ở trẻ nhỏ.

Là thành viên của cộng đồng các trường Dwight toàn cầu, học sinh của Dwight School Hanoi sẽ được tham gia hơn 50 hoạt động liên trường, những cuộc tranh tài, các chương trình hòa nhạc và giải đấu thể thao cũng như cơ hội tham gia nhiều chương trình trao đổi học tập và du lịch tại bất kỳ trường Dwight nào trên thế giới.

Dwight School Hanoi hiện đang tiếp nhận đơn đăng ký tuyển sinh cho năm học 2024-2025 từ cấp mầm non đến lớp 10. Quý phụ huynh quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về trường, đặt lịch tư vấn tuyển sinh và tham quan trường tại trang web của Dwight School Hanoi.

Nhằm tri ân các gia đình sáng lập trong cột mốc khởi đầu quan trọng của Nhà trường, tất cả các gia đình xác nhận đăng ký giữ chỗ nhập học trước ngày bắt đầu năm học 2024-2025 sẽ được hưởng ưu đãi 15%, áp dụng trên học phí. Chương trình ưu đãi này có hiệu lực trong ba năm học liên tiếp 2024-2025, 2025-2026, và 2026-2027.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch tư vấn tuyển sinh hay tham quan trường, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Trải nghiệm Dwight School Hanoi

Địa chỉ: The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: +84 (0) 24 7300 6300 (nhấn phím 1 để gặp bộ phận tuyển sinh)

Email: admissions@dwighthanoi.org

Website: https://www.dwighthanoi.org