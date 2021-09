Nước đầu tiên nào trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 2 tuổi?

icon 5.000 lần

Câu trả lời đúng là đáp án B: Các số liệu thống kê ca bệnh trên thế giới sau gần 2 năm xuất hiện dịch COVID-19 cho thấy tỉ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng và tự khỏi là 80%. Trong 20% người có triệu chứng, có 15% có triệu chứng nặng phải nhập viện và 5% còn lại có nguy cơ tử vong. So với tất cả những người bị nhiễm, tỉ lệ tử vong chung do COVID-19 dao động từ 0,5 đến 2%. Tuy nhiên, độ nặng nhẹ khi nhiễm COVID-19 ở trẻ em và người lớn có sự khác biệt. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, 79% các ca tử vong liên quan đến COVID-19 từ cuối tháng 9-2020 là ở người từ 65 tuổi trở lên. Cũng theo CDC Mỹ, chỉ có 1/10.000 trẻ em từ 0 - 14 tuổi tử vong do căn bệnh này. Nếu xét tỉ lệ tử vong do COVID-19 của trẻ em với toàn bộ dân số ở Mỹ, tỉ lệ này còn thấp hơn đáng kể. Tương tự, tạp chí Nature hồi cuối tháng 7-2021 công bố nghiên cứu ở Anh cho thấy tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở người dưới 18 tuổi từ tháng 3-2020 đến 2-2021 là 2 người trên 1 triệu người. Tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong bình thường do COVID-19 trong dân số (mọi độ tuổi) là khoảng 1% (dao động từ 0,5 đến 2%). Như vậy, sự nguy hiểm của COVID-19 nhẹ gấp 10.000 lần ở trẻ em so với người lớn. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng xác nhận trẻ em và thanh thiếu niên chỉ bị bệnh COVID-19 nhẹ so với người lớn, do đó việc tiêm vắc xin cho trẻ em không quá khẩn cấp như với người già, người có các bệnh mãn tính và nhân viên y tế. Trong hội thảo trực tuyến diễn ra tối 11/9 với chủ đề "Hiểu về tâm lý trẻ em để cùng nhau đồng hành trong dịch COVID-19", TS Đinh Xuân Anh Tuấn (Bệnh viện Cochin, Paris) cho biết nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong ở trẻ em là cực kỳ thấp so với người lớn, chỉ nên ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em có bệnh lý nền, bị tổn thương hệ miễn dịch.