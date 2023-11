Đêm nhạc của nhóm Westlife tại Việt Nam quảng cáo tiền ảo, cá độ

TPO - Cơ quan chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện gậy cổ vũ quảng cáo (lightstick) in logo sàn tiền ảo Forex XM, quạt in thông điệp quảng cáo web cá độ, logo sàn tiền ảo Forex XM in trên banner, backdrop cỡ lớn in ngoài và trong sân vận động Thống Nhất.

Chiều 30/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình thuộc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM đã cung cấp thông tin liên quan đến đêm nhạc của nhóm nhạc Westlife có biểu hiện quảng cáo tiền ảo, cá độ. Ông Vương cho biết đêm nhạc của nhóm Westlife diễn ra tại Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất tối 22/11 đã thực hiện đầy đủ thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tổ chức biểu diễn theo quy định. Chương trình biểu diễn thực hiện đúng theo nội dung đã được cho phép. Riêng hình thức quảng cáo trong đêm nhạc biểu diễn của Westlife, đơn vị tổ chức không thực hiện. Đêm nhạc có sự giám sát chặt chẽ của các bộ phận liên quan, đặc biệt là sự vào cuộc của cơ quan chức năng quận 10, (TPHCM). Cơ quan chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện gậy cổ vũ quảng cáo (lightstick) in logo sàn tiền ảo Forex XM, quạt in thông điệp quảng cáo web cá độ, logo sàn tiền ảo Forex XM in trên banner, backdrop cỡ lớn in ngoài và trong sân vận động Thống Nhất. Ngày sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã nhanh chóng can thiệp và xử lý. Theo ông Vương, về quy định quảng cáo, Điều 7 và Điều 8 Luật Quảng cáo cấm quảng cáo đối với những hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, các sai phạm của đơn vị liên quan trong đêm nhạc sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Cơ quan chức năng đang xem xét các mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với các hành vi không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn, phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định đã diễn ra trong đêm nhạc. Ông Vương cho biết Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận 10 và Công an để xác định lại tính chất vụ việc. Nếu đó là lỗi của tổ chức, cá nhân cụ thể về hành vi vi phạm Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao sẽ xử phạt vi phạm đối với những hành vi vi phạm nêu trên.