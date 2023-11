Khi nào tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên vận hành thương mại?

TPO - Đến nay, tiến độ của dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã đạt gần 97%. Các đơn vị liên quan đang gấp rút triển khai kế hoạch để đưa công trình vào vận hành thương mại.

Chiều 30/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, ông Hoàng Mai Tùng – Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý dự án 1 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đã thông tin về dự án tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên,

Ông Tùng cho biết, về cơ bản, hiện nay các nhà thầu chính của dự án đã hoàn thành công tác thi công, đảm bảo hoàn tất trong năm 2023. Các phần việc còn lại như tòa nhà O&M và cầu bộ hành dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối quý 1, đầu quý 2 năm 2024.

Về một số vướng mắc của nhà thầu CP3, ông Tùng cho biết Ban Quản lý dự án và nhà thầu Hitachi đã phối hợp giải quyết theo hợp đồng.

Qua làm việc với nhà thầu Hitachi tại Nhật Bản, đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về cơ bản, chủ đầu tư, nhà thầu Hitachi đã có những giải pháp để thúc đẩy dự án.

Theo đó, nhà thầu tư vấn chung của dự án sẽ ban hành chỉ đạo của chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu Hitachi thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ dự án. “Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm và những ý kiến của các bên (nếu có) sẽ được giải quyết song song với quá trình thi công. Đây là điều khoản được ghi trong hợp đồng” - ông Tùng cho hay.

Về hợp đồng 5 năm bảo dưỡng, sau rất nhiều lần chỉ đạo, nhắc nhở, đến nay nhà thầu Hitachi đã trình nộp. Dự kiến vào tuần sau, chủ đầu tư, nhà thầu Hitachi và công ty vận hành HURC1 sẽ họp ở Tokyo về nội dung này nhằm thống nhất đưa tuyến metro số 1 vào vận hành.

Đối với công tác thử nghiệm và đánh giá an toàn của hệ thống, đến nay hợp đồng tư vấn, đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án đã được Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM ký kết vào cuối tháng 9/2023. Sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống đã huy động đầy đủ các chuyên gia, kể cả chuyên gia quốc tế để thực hiện các công việc.

Hiện nay, đơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống đã xem xét các hồ sơ của dự án và của tất cả các gói thầu. Cách đây 2 tuần, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã làm việc trực tiếp với Hội đồng kiểm tra Nhà nước về các công trình xây dựng, Bộ Giao thông vận tải để xem xét, đưa ra ý kiến góp ý cho đề cương đánh giá chất lượng an toàn hệ thống cũng như thống nhất kế hoạch phối hợp để kịp thời đưa vào vận hành đúng tiến độ.

Đến thời điểm này, dự án tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đã cơ bản đào tạo xong lái tàu, đã tuyển nhân viên nhà ga, đào tạo nhân viên nhà ga phụ trách vé. “Chúng tôi cố gắng hoàn thành công tác đào tạo vào cuối quý II năm 2024 để phục vụ cho việc đưa dự án vào vận hành. Công tác vận hành thương mại sẽ bắt đầu vào tháng 7/2024” – ông Tùng cho biết.