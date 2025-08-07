DEFA – Bệ phóng cho một ASEAN số hội nhập, bao trùm và bền vững

Trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, ASEAN đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong với việc xây dựng Hiệp định Khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA). Dự kiến trở thành hiệp định ràng buộc đầu tiên trên thế giới tập trung hoàn toàn vào kinh tế số, DEFA đánh dấu một bước ngoặt lớn cho khu vực – không chỉ thúc đẩy hội nhập kỹ thuật số mà còn hướng tới phát triển toàn diện và bền vững.

Từ phân mảnh đến hội nhập số

Với tỷ lệ thâm nhập di động lên đến 136% – một trong những mức cao nhất thế giới – ASEAN đang sở hữu nền tảng lý tưởng để bứt phá trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, kết nối rộng rãi chưa đủ để đảm bảo tăng trưởng lâu dài. Sự phát triển bền vững của kinh tế số đòi hỏi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ, khả năng tương tác giữa các hệ thống và chính sách phù hợp, đồng bộ giữa các quốc gia. Đây chính là lý do DEFA ra đời – như một chất xúc tác để chuyển từ kết nối sang hội nhập.

Cách tiếp cận bao trùm – Lấy con người làm trung tâm

Điểm đặc biệt của DEFA là quy trình xây dựng mang tính bao trùm cao. Thỏa thuận này được hình thành thông qua tham vấn sâu rộng với nhiều nhóm đối tượng – từ chính phủ, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), đến giới học giả. Cách tiếp cận đa bên này đảm bảo rằng DEFA không chỉ phản ánh lợi ích chiến lược của các nhà hoạch định chính sách mà còn thể hiện rõ nhu cầu và kỳ vọng từ chính cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng – những lực lượng cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với hơn 97% doanh nghiệp ASEAN là MSME và chiếm tới 85% lực lượng lao động khu vực, DEFA đóng vai trò quan trọng trong việc trao quyền cho khu vực tư nhân. Bằng cách đơn giản hóa các quy định kỹ thuật số, cải thiện khả năng tiếp cận thương mại điện tử, thỏa thuận này mở ra cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ vươn xa, tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Động lực mới cho đầu tư và đổi mới sáng tạo

Niềm tin của nhà đầu tư vào khu vực ASEAN ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực số. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong năm 2023, 71% các thương vụ đầu tư mạo hiểm tại ASEAN liên quan đến kinh tế số – cao hơn 11% so với trung bình toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng của đầu tư vào dịch vụ truyền thông, dữ liệu và lưu trữ cũng rất ấn tượng, từ 777 triệu USD năm 2015 lên đến 4,4 tỷ USD vào năm 2024.

DEFA được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng đầu tư này, khơi dậy tiềm năng đổi mới trong khu vực và củng cố vị thế của ASEAN như một điểm đến số hàng đầu trên thế giới.

Một ASEAN số bền vững và công bằng hơn

Không chỉ là một thỏa thuận kỹ thuật số, DEFA còn góp phần hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững của ASEAN. Thông qua việc thúc đẩy sử dụng các công cụ số có khả năng tương tác – từ hải quan điện tử, hóa đơn số, đến logistics xanh và nông nghiệp thông minh – DEFA góp phần giảm thiểu tác động môi trường, tăng tính minh bạch trong chuỗi cung ứng và hỗ trợ chuyển đổi xanh trong khu vực.

Đặc biệt, DEFA mở ra những cơ hội mới cho các nhóm yếu thế như phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp, người dân nông thôn… với các quy định hỗ trợ phát triển kỹ năng số, thúc đẩy di chuyển nhân tài và chuẩn bị lực lượng lao động ASEAN cho tương lai.