Đề xuất trang bị súng cho giáo viên ở Mỹ gây tranh cãi

TPO - Tổng chưởng lý bang Texas của Mỹ hôm qua nhắc lại lời kêu gọi vũ trang cho giáo viên sau khi một tay súng bắn chết 18 người ở trường học. Tuy nhiên, đề xuất này từng gây tranh cãi kịch liệt.

Tổng chưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton, nhắc lại đề xuất của mình sau khi cảnh sát tiêu diệt Salvador Ramos (18 tuổi) – kẻ xả súng giết hại ít nhất 18 trẻ em và 1 người lớn trong Trường Tiểu học Robb ở thành phố Uvalde.

Ông Paxton đề xuất các trường học chỉ có một lối vào để những kẻ tấn công khó xâm nhập hơn và trang bị súng đạn cho các giáo viên cũng như những người làm công tác quản lý, quản trị liên quan.

“Những người phản ứng đầu tiên (cảnh sát, nhân viên y tế) thường không thể đến hiện trường kịp lúc để ngăn vụ xả súng xảy ra. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu mọi khuôn viên trường học đều có một cảnh sát. Tuy nhiên, đối với rất nhiều trường học, điều này gần như là bất khả thi”, ông Paxton nói.

Nói với Fox News, tổng chưởng lý bang Texas bác bỏ ý kiến cho rằng cần có nhiều luật hơn để hạn chế việc sở hữu súng đạn. “Chúng ta không thể ngăn kẻ xấu làm chuyện xấu. Nếu vi phạm luật về giết người, họ sẽ không tuân thủ luật về súng đạn”, ông Paxton nói.

Sau đó, ông Paxton nhắc lại quan điểm của ông về việc vũ trang cho giáo viên. Thực tế là không thể có đủ nguồn lực, không có đủ thời gia để bố trí cảnh sát ở tất cả các trường học, ông nói.

“Vì vậy, huấn luyện phù hợp (trang bị súng đạn, kỹ năng bắn súng và xử lý tình huống đối mặt tay súng) cho một số người ở trường học là hy vọng tốt nhất”, ông Paxton nhận định.

Tuy nhiên, đề xuất vũ trang cho thày cô giáo từng vấp phải sự phản đối quyết liệt. Nhiều tổ chức và cá nhân cho rằng, trong một khoảnh khắc cực kỳ khó khăn và bối rối, một giáo viên có vũ trang không thể biến thành một nhân viên thực thi pháp luật được đào tạo đặc biệt. Trên thực tế, một giáo viên vũ trang chưa được đào tạo đầy đủ có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn hằng ngày của học sinh.

Vụ thảm sát tại Trường Tiểu học Robb ở thành phố Uvalde đông người Latinh là vụ xả súng chết chóc nhất tại một trường cấp phổ thông ở Mỹ kể từ khi một tay súng giết hại 20 trẻ em và 6 người lớn tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown, bang Connecticut vào tháng 12/2012.

Hung thủ thường có mối liên hệ với nhà trường

Everytown Research & Policy là một chương trình của Quỹ Ủng hộ an toàn súng đạn Everytown – một tổ chức độc lập ở Mỹ chuyên về giảm bạo lực súng đạn. Chương trình này đã nghiên cứu, phản biện kế hoạch vũ trang cho giáo viên và đề xuất các giải pháp thay thế.

Theo báo cáo cập nhật năm 2021 của Everytown Research & Policy, các công đoàn giáo dục lớn nhất và tổ chức an toàn súng đạn lớn nhất của Mỹ đang cùng nhau để trình bày một kế hoạch kết hợp các chính sách an toàn súng được điều chỉnh cẩn thận với các chiến lược can thiệp ở trường học.

Sử dụng dữ liệu để vẽ nên bức tranh toàn cảnh về bạo lực súng đạn tại trường học dựa trên nghiên cứu, khuyến nghị từ các chuyên gia an toàn trường học, Quỹ Ủng hộ an toàn súng đạn (Everytown), Liên đoàn Giáo viên Mỹ (AFT) và Hiệp hội Giáo dục quốc gia (NEA) đã xây dựng một kế hoạch toàn diện tập trung vào các biện pháp can thiệp có thể ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt và giúp chấm dứt bạo lực súng đạn trong các trường học ở Mỹ.

Báo cáo có ba nội dung chính. Một là, phân tích bạo lực súng đạn trong các trường học ở Mỹ. Hai là, vạch ra kế hoạch ngăn chặn bạo lực súng trong trường học. Ba là, ngăn trường học vũ trang cho giáo viên.

Everytown, AFT và NEA cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng hiểu biết về cách thức bạo lực súng ảnh hưởng đến các trường học của Mỹ. Theo đó, những người có hành vi bạo lực bằng súng trong khuôn viên trường học, đặc biệt là kẻ xả súng, thường có mối liên hệ với nhà trường; súng được sử dụng trong bạo lực học đường thường đến từ nhà của hung thủ hoặc nhà của gia đình hoặc bạn bè; các tay súng thường có các dấu hiệu cảnh báo về khả năng bạo lực khiến những người xung quanh lo ngại; và bạo lực súng ở các trường học Mỹ có tác động không cân xứng đối với học sinh da màu.

Thống đốc bang Texas năm 2021 ký một đạo luật chấm dứt yêu cầu người dân Texas phải có giấy phép mang súng ngắn, cho phép hầu như bất kỳ ai trên 21 tuổi đều có thể mang theo súng ngắn. Bang này có hơn 1 triệu người sở hữu súng.

Kế hoạch can thiệp chủ động

Về kế hoạch ngăn chặn bạo lực súng trong trường học, báo cáo đưa ra một kế hoạch can thiệp chủ động để ngăn chặn các vụ nổ súng và rộng hơn là giải quyết bạo lực súng dưới mọi hình thức trong các trường học ở Mỹ. Kế hoạch tập trung vào việc can thiệp trước khi bạo lực xảy ra, giải quyết bạo lực ở giai đoạn sớm nhất và ngăn chặn những đối tượng có thể dễ dàng tiếp cận súng ngắn.

Phần đầu tiên của kế hoạch này tập trung vào việc ngăn chặn kẻ tấn công chạm tay vào súng bằng cách ban hành các luật hợp lý, bao gồm: Luật Rủi ro cực đoan để cơ quan thực thi pháp luật và các thành viên trong gia đình có thể hành động khi có dấu hiệu cảnh báo bạo lực và tạm thời ngăn chặn việc tiếp cận súng ống; Luật Lưu trữ vũ khí an toàn nhằm giải quyết nguồn gốc chính của súng được sử dụng trong bạo lực súng ở trường học - nhà của tay súng hoặc nhà của gia đình hoặc bạn bè. Ngoài ra, có các chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc lưu trữ an toàn; nâng độ tuổi mua súng bán tự động lên 21 tuổi; yêu cầu kiểm tra lý lịch đối với tất cả các vụ mua bán súng để trẻ vị thành niên và những người có tiền sử nguy hiểm không thể tiếp cận súng đạn.

Phần thứ hai của kế hoạch tập trung vào việc trao quyền cho các nhà giáo dục và cơ quan thực thi pháp luật can thiệp để giải quyết các dấu hiệu cảnh báo về bạo lực và ngăn những kẻ xả súng xâm nhập trường học. Trường học có thể làm điều này bằng cách thiết lập các chương trình đánh giá mối đe dọa trong trường học để xác định học sinh có thể gặp khủng hoảng, đánh giá nguy cơ và can thiệp thích hợp mà không quá dựa vào kỷ luật hoặc hệ thống tư pháp hình sự.

Cụ thể là mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần trong trường học; thực hiện các nâng cấp an ninh cơ bản để ngăn chặn sự xâm nhập của tay súng vào trường học và lớp học; có trách nhiệm lập kế hoạch trước cho các trường hợp khẩn cấp để nhân viên có thể khóa trường ngay lập tức và cơ quan thực thi pháp luật có thể phản ứng nhanh chóng…

Ngăn trường học vũ trang cho giáo viên

Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về lý do tại sao việc trang bị vũ khí cho giáo viên và cho phép sử dụng nhiều súng hơn trong trường học ta lại gây ra rủi ro cho học sinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cho phép giáo viên mang súng trong trường học làm tăng rủi ro hằng ngày cho học sinh.

Báo cáo đã chứng minh rằng không thực tế khi tin rằng một giáo viên sẽ có thể bảo vệ học sinh của mình, vô hiệu hóa một tay súng, và không phải là một rủi ro cho chính giáo viên và cho học sinh của mình. Everytown, AFT và NEA kêu gọi áp dụng các giải pháp đã được kiểm chứng nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng học đường.

Theo Everytown, nên áp dụng phương pháp tiếp cận nhiều mặt nhằm cung cấp cho cộng đồng trường học những công cụ họ cần để can thiệp và ngăn chặn bạo lực súng trong khuôn viên trường. Các phương pháp tiếp cận đã được chứng minh là hiệu quả nhất bao gồm giải quyết vấn đề sức khỏe của học sinh, trao quyền cho giáo viên và cơ quan thực thi pháp luật can thiệp khi học sinh có dấu hiệu có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, cải thiện an ninh của trường học, giữ súng đạn ngoài tầm với của những người không nên tiếp cận chúng…

Doanh số bán súng ở Mỹ đã tăng trong nhiều thập kỷ và tăng vọt trong thời gian đại dịch COVID-19, dữ liệu liên bang cho thấy. Doanh số bán hàng tăng đột biến thường xảy ra sau những lời kêu gọi hạn chế súng trong bối cảnh các cuộc tấn công bạo lực và khủng bố. Một tháng sau vụ xả súng tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown, bang Connecticut vào tháng 12/2012, 2 triệu khẩu súng đã được bán ra. Đây là một con số kỷ lục. Doanh số bán hàng tăng mạnh trở lại vào năm 2015 sau khi Tổng thống Barack Obama tìm cách giảm lượng mua vũ khí tấn công sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố San Bernardino, California.