Đề xuất thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe của người vi phạm

TPO - Bộ Công an đang đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hội nghị do đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, chủ trì. Dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị và trình bày tham luận xoay quanh nội dung dự thảo 5 dự án Luật để làm rõ các nội dung và sự cần thiết ban hành các dự án Luật.

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại tá Lê Văn Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Luật được xây dựng, ban hành trên những cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, gồm 08 chương, 93 điều.

Trong đó có một số điểm đáng chú ý, như về quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, hiện nay, vấn đề này đã được Chính phủ quyết định tại Nghị quyết số 37 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2022, thống nhất chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Liên quan đến về vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội, dư luận quan tâm, trong đó, đối với vấn đề đấu giá biển số xe ô tô, theo đại tá Tuấn, hiện Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, thi hành từ ngày 01/7/2023 và được thực hiện trong 03 năm.

Đối với vấn đề trừ điểm của giấy phép lái xe, đại tá Tuấn cho biết, đây là một hình thức xử lý vi phạm hành chính, nên cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, vì vậy, dự thảo Luật hiện tại không quy định về nội dung này.

Bộ Công an đang đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Nâng thời hạn visa điện tử lên 90 ngày để hút khách du lịch nước ngoài

Cũng tại hội nghị, đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trình bày tham luận về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cùng những yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh việc sửa đổi chính sách visa điện tử nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là khách du lịch.

Do vậy, dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi đề xuất nâng thời hạn của visa điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Đồng thời, Chính phủ được giao quyết định danh sách cụ thể trên cơ sở có đi có lại, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

"Việc sửa đổi, bổ sung luật sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng Chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về Chính phủ điện tử, kinh tế số và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", Đại tá Hà chia sẻ.

Cũng theo đại tá Hà, dự báo thời gian tới, lượng người nhập cảnh bằng visa điện tử tăng cao. Do vậy, ông bày tỏ công tác quản lý cư trú của người nước ngoài phải tăng cường hơn nữa. Từ đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách thông thoáng về nhập, xuất cảnh của Việt Nam.

Kết luận hội nghị, đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đề nghị ngành công an trong tỉnh tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật. Đồng thời, công an có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung các dự án luật lên Cổng thông tin điện tử để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, bà con dễ dàng tiếp cận, đóng góp ý kiến.