Tuyên dương 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND

TPO - Sáng 9/3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, Công an TPHCM tổ chức lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu sáu điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND).

Đây là một trong những nội dung trọng điểm được Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo triển khai thực hiện nằm trong đợt thi đua cao điểm trong toàn lực lượng chào mừng sự kiện quan trọng.

Phát biểu tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM - nêu rõ, cách đây 75 năm, tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu 12. Nội dung thư nêu sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh là tư tưởng lớn, tầm chỉ đạo chiến lược trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và xây dựng văn hóa CAND; nội dung sâu sắc, phong phú với đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, thể hiện đầy đủ bản chất của CAND.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, lực lượng Công an TPHCM kế thừa truyền thống vẻ vang của lực lượng Quốc gia tự vệ cuộc, Công an Sài Gòn - Gia Định, An ninh T4 trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và được trui rèn, thử thách trong gần 47 năm chiến đấu trên địa bàn vô cùng khó khăn phức tạp nhưng đã đảm bảo tốt an ninh trật tự trong mọi tình huống, kể cả những thời điểm gay go phức tạp nhất, được Đảng bộ, chính quyền thành phố hoàn toàn tin tưởng, được các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân thành phố ngày càng tin yêu.

Trong công tác xây dựng lực lượng, công an thành phố đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, tác phong theo sáu điều Bác Hồ dạy CAND, tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều chiến công, thành tích, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Chúc mừng 75 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện lời Bác dạy, Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định đây là những tấm gương sáng của Công an TPHCM trong công cuộc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho xã hội, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, trong thời gian tới, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục xác định học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam, là nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và xây dựng văn hóa CAND.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh công tác nào cũng phải khắc ghi lời dạy của Bác, lấy đó là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử của mình” - Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TPHCM đã tuyên dương 24 tập thể và 51 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND, thể hiện quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Công an TPHCM tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Công an TPHCM học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và tổ chức học tập chuyên đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất và sáu điều Bác Hồ dạy CAND”.