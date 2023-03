‘Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân - Khởi nguồn của thành công’

TPO - Sáng 7/3, Công an TP Hà Nội tổ chức triển lãm chuyên đề "Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân - Khởi nguồn của thành công" nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.