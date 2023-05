Bộ trưởng Công an sẽ quyết định số lượng biển số ô tô và giá khởi điểm đưa ra đấu giá

TPO - Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô, Bộ trưởng Công an sẽ duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá cho từng phiên đấu giá, trong đó quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên.

Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô.

Theo dự thảo, biển số đấu giá bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ký hiệu seri từ A tới Z, nền màu trắng, chữ và số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới và đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ trưởng Công an sẽ duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá cho từng phiên đấu giá, trong đó quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên. Trong trường hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết biển số xe ô tô để đăng ký trước kỳ đấu giá tiếp theo, Cục trưởng Cục CSGT sẽ quyết định thay thế.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công an cũng là người sẽ phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá, bao gồm các nội dung chính như: danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá; giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; hình thức và phương thức tổ chức đấu giá; thời gian đấu giá; xử lý tình huống đấu giá (nếu có)…

Sau khi xét duyệt hồ sơ kỹ lưỡng, Bộ Công an sẽ ký hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô với một tổ chức đấu giá tài sản. Bộ Công an sẽ chuyển danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản và thông báo công khai danh sách, kế hoạch tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục CSGT, có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản phải công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Nếu người tham gia đấu giá không có tài khoản ngân hàng để thanh toán, họ có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản trong thời gian quy định.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, người trúng đấu giá phải thanh toán đầy đủ số tiền đã trúng thầu cho tổ chức đấu giá tài sản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Nếu không thực hiện thanh toán đúng hạn, người trúng đấu giá sẽ bị hủy kết quả đấu giá và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được thanh toán đầy đủ từ người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản sẽ thông báo cho Bộ Công an về kết quả đấu giá và tiến hành cấp biển số xe ô tô cho người trúng đấu giá. Biển số xe ô tô được cấp mới sẽ có thiết kế mới, đảm bảo đầy đủ các thông tin về chủ xe và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều quan trọng là việc đấu giá biển số xe ô tô là một bước đi quan trọng của chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xe cộ và đảm bảo an toàn giao thông trên đường phố. Cùng với việc kiểm soát lượng xe đăng ký mới và tiêu chuẩn khí thải, việc đấu giá biển số xe ô tô sẽ giúp giải quyết các vấn đề về kẹt xe và ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng thu ngân sách quốc gia.

Dự kiến, Nghị định này sẽ được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Dự thảo đề xuất, Bộ Công an mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền trúng đấu giá. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Cùng thời điểm lập dự toán ngân sách hàng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông như, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện; đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền.