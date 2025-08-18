Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Để xảy ra sai sót, ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia phải xin lỗi

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong số phát sóng ngày 17/8, chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã xảy ra sai sót ở phần thi Về đích, khiến kết quả chung cuộc chưa chính xác. Ban tổ chức sau đó chính thức xin lỗi, đồng thời đưa ra quyết định đặc biệt.

Trong số phát sóng ngày 17/8 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, BTC đã để xảy ra sai sót, khiến kết quả vòng thi và số người bước vào trận đấu tiếp theo có sự thay đổi.

Vòng thi có bốn thí sinh tham gia: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

533396808-1184617027023330-5478943252014709765-n.jpg
Câu hỏi khiến BTC chương trình Đường lên đỉnh Olympia phải xin lỗi nằm trong phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Bách Hiệp về nhất với 195 điểm. Đức Minh về nhì với 185 điểm, Vũ Thiên Tuấn đạt 140 điểm, còn Phạm Văn Hiếu xếp thứ tư với 85 điểm.

Điều đáng nói, kết quả này chưa chính xác bởi trong phần thi Về đích, thí sinh Nguyễn Bách Hiệp lại ghi điểm với đáp án sai. Câu hỏi "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?" ban đầu dành cho thí sinh Đức Minh. Câu trả lời "Tự dưỡng" của Đức Minh không chính xác và Bách Hiệp giành được quyền trả lời câu hỏi.

Thời điểm ghi hình, đáp án Bách Hiệp đưa ra là "Hóa tự dưỡng", được cố vấn chương trình chấp nhận và tính điểm. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi khép lại, Ban cố vấn nhận ra rằng quyết định này là không chính xác, bởi cả hai đáp án mà thí sinh đưa ra đều chưa đúng.

cmho1.jpg
534172123-1062640555990143-3032704997726200598-n.jpg
Cuối chương trình, BTC đã đính chính về nhầm lẫn trong khi ghi hình.

Vì sự cố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của Đức Minh, BTC đã chính thức lên tiếng xin lỗi thí sinh, gia đình, nhà trường và khán giả. Theo quy chế, điểm số và thứ hạng sau khi cuộc thi kết thúc sẽ không được thay đổi. Vì vậy, để đảm bảo công bằng và nhân văn, BTC quyết định trao cho Đức Minh một cơ hội đặc biệt: trở thành thí sinh thứ 5 tại cuộc thi Quý 4.

cmho4-1.jpg
Đức Minh trở thành thí sinh thứ 5 của cuộc thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia.

"Theo Quy chế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia, sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, BTC và Ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này", BTC chương trình thông báo.

Quyết định của BTC nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách xử lý hợp tình hợp lý, vừa giữ vững sự nghiêm túc của cuộc thi, vừa đảm bảo công bằng cho thí sinh. Quyết định này cũng khiến cuộc thi Quý lần đầu có 5 thí sinh.

Đường lên đỉnh Olympia là chương trình truyền hình về kiến thức cho học sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam đồng tổ chức từ năm 1999. Đây là chương trình có tuổi đời dài nhất hiện còn phát sóng trên VTV3 và được nhiều khán giả yêu thích. Lâu nay chương trình được xem là sân chơi tri thức lớn nhất dành cho học sinh THPT trên cả nước.

Gia Linh
#Đường lên đỉnh Olympia #sai sót #xin lỗi #kết quả #đáp án #chương trình truyền hình #kiến thức #học sinh THPT #Về đích

Xem thêm

Cùng chuyên mục