Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Để giáo viên nhiều tháng không lương, nữ hiệu trưởng bị cách chức

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Hàm (Hà Tĩnh) vừa bị cách chức sau khi để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có việc giáo viên bị chậm nhiều tháng lương.

Thông tin từ UBND xã Kim Hoa (Hà Tĩnh), địa phương vừa ban hành quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm đối với bà Trần Thị Thanh Thủy.

Trước đó Đảng ủy xã Kim Hoa cũng đã có quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Chi bộ nhà trường với bà Trần Thị Thanh Thủy. Hiện nay việc điều hành đang được giao cho bà Trần Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm tạm thời đảm nhiệm quyền Hiệu trưởng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm, bà Trần Thị Thanh Thủy đã để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình quản lý, không chấp hành chỉ đạo, điều hành của UBND xã và các cơ quan liên quan, dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như hoạt động giáo dục của đơn vị.

cach-chuc-hieu-truong-12-393.jpg
Trường mầm non Sơn Hàm nơi xảy ra sự việc.

Đáng chú ý, từ tháng 7 đến tháng 9/2025, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Sơn Hàm bị chậm lương, phụ cấp.

Được biết, vào ngày 4/7, UBND xã Kim Hoa ban hành công văn hướng dẫn các trường đổi con dấu theo mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều trường trên địa bàn đã thực hiện.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm nhiều lần vắng họp, không đăng ký chữ ký, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước dù đã được yêu cầu.

Đến nay, 7/8 trường tại xã Kim Hoa đã hoàn tất thủ tục và chi trả lương tháng 7, 8, 9. Riêng Trường Mầm non Sơn Hàm chưa thực hiện. 15 cán bộ, giáo viên của nhà trường vì thế bị chậm lương nhiều tháng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cách chức #nữ hiệu trưởng bị cách chức nữ hiệu trưởng bị mất chức #Để giáo viên nhiều tháng không lương #nữ hiệu trưởng bị cách chức

Xem thêm

Cùng chuyên mục