Để giáo viên nhiều tháng không lương, nữ hiệu trưởng bị cách chức

TPO - Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Hàm (Hà Tĩnh) vừa bị cách chức sau khi để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có việc giáo viên bị chậm nhiều tháng lương.

Thông tin từ UBND xã Kim Hoa (Hà Tĩnh), địa phương vừa ban hành quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm đối với bà Trần Thị Thanh Thủy.

Trước đó Đảng ủy xã Kim Hoa cũng đã có quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Chi bộ nhà trường với bà Trần Thị Thanh Thủy. Hiện nay việc điều hành đang được giao cho bà Trần Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm tạm thời đảm nhiệm quyền Hiệu trưởng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm, bà Trần Thị Thanh Thủy đã để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình quản lý, không chấp hành chỉ đạo, điều hành của UBND xã và các cơ quan liên quan, dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như hoạt động giáo dục của đơn vị.

Trường mầm non Sơn Hàm nơi xảy ra sự việc.

Đáng chú ý, từ tháng 7 đến tháng 9/2025, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Sơn Hàm bị chậm lương, phụ cấp.

Được biết, vào ngày 4/7, UBND xã Kim Hoa ban hành công văn hướng dẫn các trường đổi con dấu theo mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều trường trên địa bàn đã thực hiện.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm nhiều lần vắng họp, không đăng ký chữ ký, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước dù đã được yêu cầu.

Đến nay, 7/8 trường tại xã Kim Hoa đã hoàn tất thủ tục và chi trả lương tháng 7, 8, 9. Riêng Trường Mầm non Sơn Hàm chưa thực hiện. 15 cán bộ, giáo viên của nhà trường vì thế bị chậm lương nhiều tháng.