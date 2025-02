Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Vũ Văn Văn

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT





Thành tích/Khen thưởng:

- Sáng kiến: Thiết kế, chế tạo thay đổi kết cấu, vật liệu cụm puly dẫn hướng cáp áp dụng cho bộ dẫn động tời KS-900 của Công ty CP Than Vàng Danh cấp Viện năm 2021, ứng dụng Thay thế cụm puly dẫn hướng cáp áp dụng cho bộ dẫn động tời KS-900 của Công ty CP Than Vàng Danh, hiệu quả mang lại của sáng kiến khoảng 420 triệu đồng.

- Sáng kiến: Thiết kế, chế tạo bộ con lăn đỡ chặn dây băng nhánh không tải và khung băng điều chỉnh áp dụng cho máy chuyền tải B650 khi vận tải tại các đường lò cong cấp Viện năm 2021, ứng dụng cho máy chuyền tải B650 khi vận tải tại các đường lò cong, hiệu quả mang lại của sáng kiến khoảng 970 triệu đồng. (GCN số 08SK/21-VCNM ngày 24/12/2021)

- Sáng kiến: Áp dụng máy khoan cần cỡ lớn kết hợp đồ gá cho việc gia công lỗ chốt con lăn trên vành rô to máy tuyển than cấp Viện năm 2022, ứng dụng gia công chế tạo ro to máy tuyển than CKB-20, hiệu quả mang lại của sáng kiến khoảng 1,7 tỉ đồng. (GCN 04SK/22-VCNM ngày 30/12/2022).

- Bằng khen của Chủ tịch UBQLVNN tại Doanh nghiệp năm 2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 - 2021. Quyết định số 645/QĐ-UBQLV ngày 20/12/2022 về việc tặng thưởng.