Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Bàn Văn Lư

TPO - LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

Thành tích/Khen thưởng:

- Dũng cảm, không quản nguy cơ đất đá sạt lở, khẩn trương tiếp cận, giải cứu người dân đang bị vùi trong đất đá và lập tức chở nạn nhân đến Trạm Y tế xã, sơ cứu xử lý vết thương tạm thời.

- Tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên, tình nguyện vì an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng; tham gia đổ đường bê tông lên điểm trường Mầm non Nậm Hu với chiều dài 130m, tặng 5000 cây quế giống cho 5 hộ nghèo tại bản Nậm Hu.

- Tích cực tuyên truyền, vận động công dân đi làm CCCD, đôn đốc công dân thu nhận hồ sơ, kích hoạt định danh điện tử VNeID mức độ 2 trên địa bàn xã Tân Tiến.

- Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2024.

- Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an.