Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Ngô Ngọc Hải

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên: Ngô Ngọc Hải Năm sinh: 29/7/1991 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu hệ Gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Đơn vị giới thiệu: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

Thành tích/Khen thưởng:

- Công trình “Extraordinary diversity among allopatric species in the genus Goniurosaurus (Squamata: Eublepharidae): understanding niche evolution and the need of conservation measures” đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới các loài động vật nói chung và nhóm các loài bò sát nói riêng, dựa trên các mô hình thuật toán dự đoán. Phân tích đánh giá về mối quan hệ di truyền, nghiên cứu giải thích được nguồn gốc tiến hóa về địa lý, sinh thái và khí hậu của các loài. Từ đó đề xuất các biện pháp và vùng ưu bảo tồn tại Việt Nam, xác định các nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng cao dưới tác động của biến đổi khí hậu.

- 10 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (06 bài là tác giả chính).

- 11 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q2 (05 bài là tác giả chính).

- 06 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q3 (04 bài là tác giả chính).

- 03 bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q4/Scopus.

- 06 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước.

- 04 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (01 bài là tác giả chính).

- Chủ nhiệm 06 đề tài hợp tác quốc tế.

- Chủ nhiệm, thành viên tham gia 06 đề tài trong nước.

- Phát hiện và công bố 04 loài mới cho khoa học.

- Tham gia lập hồ sơ đưa hơn 29 loài vào trong Công ước quốc tế CITES về cấm buôn bán động thực vật hoang dã, đưa gần 10 loài động vật hoang dã tại Việt Nam vào trong nghị định của chính phủ về cấm buôn bán động thực vật hoang dã.

- Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2023.

- Học bổng nghiên cứu sinh toàn phần tại Đức và tốt nghiệp với bằng xuất sắc.

- Tham gia và làm chủ nhiệm các đề tài hợp tác quốc tế, các hội thảo khoa học quốc tế.

- Phản biện khoa học cho các tạp chí quốc tế.

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế trong các đề tài làm chủ nhiệm thực hiện nhiều hoạt động tập huấn, tuyên truyền, giáo dục về giá trị đa dạng sinh học trong cộng đồng, trường học tại các xã, huyện, thuộc tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Cao Bằng, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Ninh Thuận,…