Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Đặng Minh Nhựt

TPO - LĨNH VỰC HỌC TẬP

Họ tên: Đặng Minh Nhựt Năm sinh: 15/1/2004 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường THPT Chuyên Long An Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Long An

Thành tích/Khen thưởng:

- Giành giải Ba bảng thi Siêu cúp tại Cuộc thi Olympic Tin học miền trung – Tây Nguyên, lần thứ 3.

- Năm 2021, đề xuất ý tưởng xây dựng website chấm bài tập lập trình tự động dành cho môn Tin học dựa trên một nền tảng mã nguồn mở, tạo môi trường học tập và rèn luyện cho học sinh đội tuyển Tin của Trường THPT Chuyên Long An.

- Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, năm học 2021-2022.

- Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Long An vì thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học 2021-2022.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo với thành tích giành giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

- Bằng khen của UBND tỉnh Long An với thành tích giành giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, năm học 2021-2022

- Được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An với thành tích giành giải Nhất Bảng C Hội thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 24 - năm 2022.

- Huy chương Bạc môn Tin học – khối 11 kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, lần thứ XXVI – năm 2021.

- Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT chuyên Long An với thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

- Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, năm học 2020 – 2021.

- Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Long An với thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, năm học 2020 – 2021.

- Giành giải Nhất cuộc thi Olympic Tin học dành cho học sinh THPT khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ II.

- Giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Long An lần thứ 14, năm 2021.

- Giải Nhất môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi các bộ môn văn hóa THPT cấp tỉnh, năm học 2021-2022.

- Giải Ba kỳ thi Lập trình dành cho học sinh THPT (VNU-OI) năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi bộ môn văn hóa THPT cấp tỉnh, năm học 2020 -2021.