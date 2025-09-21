Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Dậy từ 5h xếp hàng vào 'check in' dinh thự Pháp 153 năm ở TPHCM

Duy Anh
TPO - Ngày 20/9, Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM (Lê Duẩn, phường Sài Gòn) mở cửa đón công chúng tham quan, nhân dịp ngày Di sản châu Âu. Nhiều bạn trẻ thức dậy từ 5h sáng, xếp hàng để vào "check-in" cùng tòa nhà 153 năm tuổi.

tp-1-12-4736.jpg
Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM (Lê Duẩn, phường Sài Gòn) một lần nữa mở cửa đón công chúng tham quan, nhân dịp ngày Di sản châu Âu. Sự kiện mỗi năm có một thu hút đông đảo sự chú ý của người dân, du khách.
1-22-273.jpg
1-15-1714.jpg
Trong ảnh là bạn Gia Bội (sinh năm 2000, phường Bình Thạnh) với trang phục phong cách Parisian Chic, hóa thân thành con gái Pháp để tham quan Dinh thự Tổng lãnh sự Pháp.
tp-1-21-9795.jpg

Bạn Lê Thị Thu Hà (sinh năm 2003) thức dậy từ 5h sáng, trang điểm, lặn lội từ phường Bình Dương vào trung tâm TPHCM "check-in" cùng tòa nhà 153 năm tuổi.

1-7-646.jpg
Bạn Trần Thị Huyền (28 tuổi, TPHCM) say mê phong cách kiến trúc kết hợp văn hóa Á Đông và tân cổ điển Pháp với mái mansard, cửa vòm và ngói ardoise tại Dinh.
1-9-5050.jpg
1-13-6606.jpg

Du khách có dịp khám phá các không gian kiến trúc đặc sắc bên trong Dinh Tổng lãnh sự - công trình được xem là biểu tượng của kiến trúc Đông Dương thế kỷ 19.

1-14-6121.jpg

Mỗi du khách có khoảng một giờ để tham quan và phải đăng ký trước.

1-17-5252.jpg

Bạn Thu Thảo (ở TPHCM) diện chiếc váy vạt chéo thỏa mái chụp ảnh tại hành lang thứ nhất. Khu vực được thiết kế mái che rộng nhằm thích ứng với khí hậu bản địa.

1-10-9261.jpg

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên đơn vị triển khai nội dung thuyết minh bằng âm thanh nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

1-6-25.jpg
1-4-8251.jpg

Các bạn trẻ nán lại khá lâu ở mỗi khu vực có các hiện vật đặc biệt để chiêm ngưỡng cũng như lưu lại hình ảnh làm kỷ niệm.

1-3-7754.jpg

Một trong những tác phẩm đẹp được các bạn trẻ quan tâm là bức tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí mang tên "Đám rước", được sáng tác vào năm 1939.

1-19-1482.jpg

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, cho biết khoảng 1.500 người đã có cơ hội chiêm ngưỡng biểu tượng kiến trúc Đông Dương thế kỷ XIX. Năm nay, đơn vị sơn lại toàn bộ mặt tiền biệt thự tạo sự chỉn chu đón khách.

Duy Anh
