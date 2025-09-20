Bên trong dinh thự cổ hơn 150 tuổi nằm giữa phường đắt đỏ nhất TPHCM

Phòng ăn lớn là nơi Tổng Lãnh sự đón tiếp quan khách trong các buổi chiêu đãi. Một số cửa sổ trước đây là cửa lớn mở ra bên ngoài; do đó, thực khách có thể dùng bữa với "nhiệt độ ngoài trời".
Du khách có dịp khám phá các không gian kiến trúc đặc sắc bên trong Dinh Tổng lãnh sự - công trình được xem là biểu tượng của kiến trúc Đông Dương thế kỷ 19.
Các hiện vật cổ tại đây đại diện cho nghệ thuật trang trí và tâm linh tại Việt Nam vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Một trong những tác phẩm đẹp nhất được trưng bày tại đây là bức tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí mang tên "Đám rước", được sáng tác vào năm 1939.
Bốn mặt của tòa nhà đều có hành lang bao quanh, với những cửa chớp xanh lá cây cao gần 5m, mỗi tầng có 32 cửa với cấu trúc lá sách có thể đóng mở, giúp thoáng khí, mát mẻ và tránh được ánh nắng, tiếng ồn.
Các tượng Phật được sắp xếp để có thể đón ánh nắng mai, và nhân viên người Việt trong dinh cũng thường xuyên dâng đồ cúng lên bức tượng.
Ngoài ra, xung quanh dinh thự Pháp còn có khu vườn với diện tích hơn 1,5 ha. Bao gồm một số cây cổ thụ có tuổi đời ngang với dinh, là nơi ẩn mình của nhiều loài động vật như chồn hương, sóc, tắc kè hoa và một số loài chim quý hiếm.