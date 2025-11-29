Đất nền vùng ven trở thành kênh “trú ẩn” an toàn?

Thị trường bất động sản Việt Nam đang tái cấu trúc mạnh với dòng vốn đầu tư thận trọng, ưu tiên giá trị thực. Đất nền vùng ven như Hà Nội, Tây Thanh Hóa hay giáp TP.HCM nổi lên là kênh tích sản an toàn nhờ giá mềm và tính thanh khoản ổn định.

Đất nền vùng ven “ấm dần” nhờ đà phục hồi thị trường và phát triển hạ tầng cuối 2025

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu hồi phục tích cực trong năm 2025, đặc biệt ở phân khúc đất nền vùng ven. Theo khảo sát từ các địa phương và dữ liệu từ một số sàn giao dịch, giá đất tại nhiều khu vực đã tăng trở lại, phản ánh sự cải thiện chung của thị trường. Báo cáo từ tapchinganhang.gov.vn cho thấy giá đất tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) tăng trung bình 15–20%/năm; trong khi đó thông tin từ truyenhinhthanhhoa.vn ghi nhận mức tăng 20–30% tại TP. Thanh Hóa và các huyện lân cận. Những con số này đang khiến đất nền vùng ven trở lại tâm điểm chú ý của nhà đầu tư.

Đất nền vùng ven cuối năm 2025 đang có dấu hiệu “tăng nhiệt”

Xu hướng phục hồi thị trường cuối năm 2025 Nhiều chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn “ấm lên” khi dòng tiền đầu tư bắt đầu dịch chuyển mạnh hơn về các khu vực ngoại thành và giáp ranh hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM. Xu hướng cho thấy những khu vực này sở hữu lợi thế về quỹ đất dồi dào, mặt bằng giá còn thấp và có khả năng tăng trưởng khi hạ tầng giao thông liên tỉnh được hoàn thiện.

Song song với đó, mặt bằng lãi suất giảm và chính sách tín dụng được nới lỏng đang hỗ trợ doanh nghiệp và người mua nhà tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện tâm lý thị trường sau giai đoạn suy giảm 2023–2024.

Đặc biệt, tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh giúp các dự án giao thông trọng điểm tăng tốc, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản vùng ven. Các công trình như đường liên tỉnh, đường vành đai, quốc lộ nâng cấp… đang rút ngắn quãng đường di chuyển từ ngoại thành vào nội đô, từ đó tăng sức hút của các khu vực ven đô đối với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung – dài hạn.

Có nhiều yếu tố làm tăng sức hút đất nền tại các khu vực vùng ven

Các yếu tố tác động đến sức hút của đất nền vùng ven

1. Lãi suất & tín dụng hỗ trợ thị trường

Theo đánh giá từ nhiều tổ chức nghiên cứu, lãi suất huy động và cho vay đang duy trì xu hướng giảm so với giai đoạn 2022–2023. Điều này tạo điều kiện cho các giao dịch bất động sản phục hồi, đặc biệt là những sản phẩm có biên độ tăng giá theo chu kỳ như đất nền.

2. Đầu tư công và hạ tầng liên tỉnh

Giai đoạn 2024–2026 được xem là thời điểm đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt ở các tỉnh có định hướng công nghiệp hóa mạnh. Hạ tầng giao thông kết nối vùng và liên huyện được mở rộng giúp gia tăng đáng kể giá trị đất đai.

Tại nhiều địa phương, việc nâng cấp quốc lộ, mở rộng trục vành đai, xây dựng đường tránh hoặc các tuyến dẫn vào khu du lịch, khu di tích… đang tạo hiệu ứng lan tỏa đến thị trường.

3. Phát triển khu công nghiệp – động lực thu hút dân cư

Xu hướng mở rộng các khu công nghiệp vệ tinh tại các tỉnh giáp các đô thị lớn tiếp tục thúc đẩy dòng dịch chuyển lao động và chuyên gia về sinh sống lâu dài. Điều này kéo theo nhu cầu nhà ở, đất ở và các sản phẩm bất động sản phục vụ đời sống công nhân – chuyên gia.

4. Tâm lý tích trữ tài sản thực

Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu và biến động địa chính trị, nhiều nhà đầu tư ưu tiên tài sản an toàn, hữu hạn và có tiềm năng tăng giá dài hạn. Đất nền vùng ven với biên độ giá còn thấp được xem là kênh tích sản phù hợp cho nhà đầu tư tầm trung.

Đất nền vùng ven: Dư địa tăng trưởng rõ nét giai đoạn 2025–2026

Theo dự báo từ nhipsongkinhdoanh.vn, từ quý IV/2025 đến đầu năm 2026, giá đất nền tại một số tỉnh thành có thể tăng thêm khoảng 15–16%. Những con số này cho thấy kỳ vọng về sự hồi phục bền vững hơn của thị trường trong chu kỳ mới.

Không chỉ hưởng lợi từ xu hướng chung, đất nền giá rẻ đang trở thành phân khúc ghi nhận sức mua ổn định nhờ biên độ tăng giá tốt, mức vốn vào thấp và dễ giao dịch.

Trong đó, các tỉnh vùng ven Hà Nội và Thanh Hóa đang được nhắc đến nhiều hơn trên bản đồ đầu tư nhờ sự cải thiện hạ tầng – đặc biệt là khu vực phía Tây Thanh Hóa.

Đất nền vùng ven có tiềm năng tăng giá trị rất tốt

Triển vọng và đánh giá chung

Nhìn tổng thể, xu hướng cho thấy đất nền vùng ven đang có những yếu tố hỗ trợ rõ ràng: hạ tầng đồng bộ hơn, giá còn thấp, nhu cầu an cư thực tăng và dòng vốn đầu tư dịch chuyển về khu vực có biên độ tăng trưởng dài hạn. Dù thị trường chưa xuất hiện “sóng lớn” như các giai đoạn trước, nhiều chuyên gia cho rằng phân khúc này phù hợp với nhà đầu tư tầm trung theo chiến lược nắm giữ trung – dài hạn, đặc biệt ở các tỉnh có định hướng công nghiệp mạnh như phía Tây Thanh Hóa.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc và phục hồi, đất nền vùng ven tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ sự ổn định, tiềm năng tăng giá và khả năng tích sản bền vững.