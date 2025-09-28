Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đạo diễn Lý Khải Văn đột tử trên phim trường ở tuổi 28

Minh Vũ

TPO - Lý Khải Văn là đạo diễn trẻ tài năng của Trung Quốc. Anh qua đời khi mới 28 tuổi sau khi làm việc hàng chục tiếng không nghỉ ngơi.

Ngày 28/9, trang 163 đưa tin đạo diễn trẻ Lý Khải Văn mới đây đã đột tử trên phim trường Hoành Điếm, Trung Quốc, hưởng dương 28 tuổi. Sự ra đi của Lý Khải Văn gióng lên hồi chuông cảnh báo về môi trường làm việc khắc nghiệt tại các phim trường Trung Quốc.

Lý Khải Văn tốt nghiệp tại Trường thiết kế Rhode Island (Rhode Island School of Design) hay còn gọi là RISD. Anh từng có những dự án phim nghệ thuật được đánh giá cao, trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST của Trung Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi một đạo diễn trẻ tài năng sớm qua đời.

ly-khai-van6a.jpg
Lý Khải Văn (áo cam) tự hào giới thiệu tác phẩm của mình tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST.

Theo 163, thị trường phim ngắn nở rộ với tổng giá trị lên tới 50,44 tỷ nhân dân tệ (6,91 tỷ USD) khiến cho việc cạnh tranh càng trở nên khắc nghiệt. Trung bình, mỗi bộ phim ngắn dài khoảng 60-100 tập (5 phút mỗi tập) được sản xuất chỉ trong khoảng 7 ngày. Bối cảnh của nhiều bộ phim là gia tộc hào môn vì vậy chi phí thuê địa điểm, trang phục, thiết bị quay khá đắt đỏ. Để tiết kiệm chi phí, đoàn phim làm việc thâu đêm suốt sáng để hoàn thành kế hoạch.

Theo 163, việc chạy đua thời gian quay, giới hạn một bộ phim ngắn chỉ thực hiện trong 7 ngày với khối lượng công việc đáng ra phải mất vài tháng đang trở nên phổ biến tại các phim trường Trung Quốc. Các nhân viên phải làm việc khoảng 20 tiếng mỗi ngày trong điều kiện không đảm bảo sức khỏe. Trước đó, từng có trường hợp phó đạo diễn chỉ đạo liên tục không nghỉ đến mức xuất huyết dạ dày. Mỗi người phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau làm việc liên tục dẫn đến đột tử. Các diễn viên diễn xuất quá giờ nhưng thù lao không đủ, phải dùng thuốc để duy trì hiệu suất.

Trong đoạn video phát biểu tại tang lễ Lý Khải Văn, nữ nghệ sĩ Đới Kiều Thiến chia sẻ: "Tôi đã đóng phim 20 năm nhưng chưa từng thấy đoàn phim nào chăm chỉ đến vậy. Cố gắng là không sai, nhưng sinh mệnh so với bất kỳ điều gì đều quan trọng hơn. Nếu không còn mạng sống, các bạn lấy gì để làm những bộ phim tiếp theo".

ly-khai-van8.jpg
Môi trường làm việc khắc nghiệt tại các đoàn phim ngắn khiến nhân viên và diễn viên kiệt sức, nhiều trường hợp đột tử.

Tai nạn của Lý Khải Văn phơi bày thực tế khắc nghiệt của ngành phim ngắn Trung Quốc - nơi "hy sinh mạng sống để đổi lấy sự thăng tiến". Bi kịch của Lý Khải Văn chỉ ra thực trạng đáng báo động của cách làm việc tại các xưởng phim ngắn nơi mà tiêu chí "sản xuất gọn kiếm tiền nhanh" được ưu tiên hơn cả sinh mạng. "Chúng ta không chỉ mất đi một cuộc đời trẻ trung, chúng ta còn đánh mất ý nghĩa ban đầu của sáng tạo nghệ thuật", trang 163 bình luận.

Theo Deng, các nhà sản xuất ở Trung Quốc cho ra mắt ​​5.000-8.000 phim truyền hình ngắn mới mỗi năm, gấp 10 lần so với phần còn lại của thế giới. Theo báo cáo của ngành, hàng nghìn công ty mới đăng ký kinh doanh phim truyền hình ngắn vào năm 2024.

Theo Hiệp hội ngành công nghiệp được chính phủ hậu thuẫn, nhờ doanh số quảng cáo và chi tiêu của người xem, doanh thu trong ngành phim truyền hình ngắn đã tăng vọt, vượt qua doanh thu phòng vé tại rạp chiếu phim của Trung Quốc. Hiện tại, 500 triệu người dùng Internet ở Trung Quốc đang xem phim truyền hình ngắn. Hơn một phần ba trong số họ xem phim truyền hình ngắn mỗi ngày.

Minh Vũ
