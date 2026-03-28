Đang tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm. Sau khi dâng hương, các đại biểu đã đi vòng quanh tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Đúng 7h sáng 28/3, Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 bắt đầu.
Trên 88 bậc thềm dẫn lên tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, lực lượng tiêu binh thuộc Đoàn nghi lễ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đứng trang nghiêm, chuẩn bị cho lễ tưởng niệm.
Các đại biểu tham gia Lễ tưởng niệm gồm:
- Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà.
- Ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.
- Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa.
- Đại diện ban tổ chức, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.
Từ 5h30, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi, các người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Thùy Dương, Linh Đan, Phương Nhi, Minh Thu, Huyền Cơ đã có mặt tại khu tưởng niệm để tham dự lễ thượng cờ và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.
Các người đẹp cho biết họ dậy từ 4h sáng để chuẩn bị trang phục, tự hào khi có cơ hội tham gia lễ thượng cờ, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Gạc Ma thuộc khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026.
Anh Ngô Văn Trường (vận động viên đến từ TPHCM) đã tham gia giải Tiền Phong Marathon 3 lần liên tiếp. Anh cho biết từ lần đầu ở Phú Yên (cũ) đã thấy rất sôi động, hấp dẫn nên anh quyết định tham gia tiếp mùa giải ở Quảng Trị và lần này tại Khánh Hòa.
Nam vận động viên nói anh ấn tượng với Tiền Phong Marathon khi giải được tổ chức ở những địa điểm, cung đường ấn tượng, có ý nghĩa. Mặt khác, không khí của giải Tiền Phong Marathon khác hẳn những giải khác khi diễn ra rất sôi động, ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo ở nhiều khâu khác nhau.
“Tôi còn ấn tượng khi giải năm nào cũng tổ chức lễ thượng cờ. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, linh thiêng, tạo cho vận động viên có động lực và nhớ lại quá khứ hào hùng của đất nước trước khi thi đấu”, anh Trường chia sẻ.
Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc diễn ra lúc 7h sáng 28/3, mở màn cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Hơn 6h, bình minh ló rạng trên mặt biển, mọi công tác tổ chức Lễ thượng cờ đặc biệt tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã sẵn sàng. Đây là một trong những nội dung quan trọng, mang ý nghĩa chính trị - tinh thần đặc biệt trong khuôn khổ giải đấu.
Từ Gạc Ma của năm 1988 đến quảng trường Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng, mà là nơi gửi gắm ký ức về những người đã ngã xuống, là nơi kết tinh của lòng yêu nước, của ý chí và của niềm tin qua bao thế hệ.
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017, gồm các công trình chính: quảng trường, cụm tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, công viên Hòa Bình, bảo tàng ngầm, mộ gió… Khu tưởng niệm được xây dựng bằng sự đóng góp của đoàn viên công đoàn, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân và kiều bào ở nước ngoài, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Trong không gian trưng bày ngầm thuộc khuôn viên khu tưởng niệm, có nhiều tư liệu lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Khu trưng bày cũng cung cấp thông tin về sự kiện ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc…
Tại buổi lễ, lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 cũng sẽ được trải ra tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma trong màn tôn vinh lá cờ Tổ quốc - một nghi thức đặc biệt trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong.
Đây không chỉ là một biểu tượng, mà là kết tinh của lịch sử, của lòng yêu nước và của biết bao hy sinh thầm lặng qua các thế hệ. Màu đỏ là màu của máu, của ý chí và của khát vọng. Ngôi sao vàng là hình ảnh của sự đoàn kết, của niềm tin và của tương lai dân tộc.
Từ Gạc Ma của năm 1988 đến quảng trường Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng, mà là nơi gửi gắm ký ức về những người đã ngã xuống, là nơi kết tinh của lòng yêu nước, của ý chí và của niềm tin qua bao thế hệ. Trong không gian này, lá cờ Tổ quốc vẫn tiếp tục được trao lại - từ quá khứ đến hiện tại - như một lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc: Chúng ta đang cùng nhau gìn giữ một điều thiêng liêng, bằng tất cả lòng thành kính và niềm tự hào dân tộc.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ phát biểu chào mừng các đại biểu, khách mời, các đoàn thể thao, vận động viên, quần chúng nhân dân đến với Khánh Hòa và dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026. Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức, sẽ phát biểu, tuyên bố khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67 - năm 2026.
Lễ tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Những người nằm lại phía chân trời không chỉ để nhắc lại một sự kiện lịch sử, mà còn để nối dài sợi dây ký ức, để cùng nhau thắp lên ký ức ấy bằng lòng biết ơn, bằng sự thành kính, và bằng niềm tự hào về những người con đất Việt đã hóa thân vào biển trời để Tổ quốc mãi bình yên.
Ngay sau Lễ tưởng niệm, tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma sẽ diễn ra Lễ thượng cờ. Đây không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta.
Càng đặc biệt hơn, khi lá cờ Tổ quốc bắt đầu được kéo lên giữa Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, từ nơi đầu sóng ngọn gió - Đảo Trường Sa - hình ảnh lễ chào cờ của quân và dân trên đảo hưởng ứng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, sẽ được chiếu trên màn hình trung tâm. Khoảng cách địa lý có thể xa, nhưng trong khoảnh khắc này, đất liền và biển đảo đang cùng chung một nhịp tim - cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng thân yêu.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Những người nằm lại phía chân trời trong Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa - nay là Đặc khu Trường Sa) trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cách đây 38 năm (14/3/1988-14/3/2026).