Đang tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

report Động lực trước giờ xuất phát

Anh Ngô Văn Trường (vận động viên đến từ TPHCM) đã tham gia giải Tiền Phong Marathon 3 lần liên tiếp. Anh cho biết từ lần đầu ở Phú Yên (cũ) đã thấy rất sôi động, hấp dẫn nên anh quyết định tham gia tiếp mùa giải ở Quảng Trị và lần này tại Khánh Hòa.

Nam vận động viên nói anh ấn tượng với Tiền Phong Marathon khi giải được tổ chức ở những địa điểm, cung đường ấn tượng, có ý nghĩa. Mặt khác, không khí của giải Tiền Phong Marathon khác hẳn những giải khác khi diễn ra rất sôi động, ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo ở nhiều khâu khác nhau.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc mở màn cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

“Tôi còn ấn tượng khi giải năm nào cũng tổ chức lễ thượng cờ. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, linh thiêng, tạo cho vận động viên có động lực và nhớ lại quá khứ hào hùng của đất nước trước khi thi đấu”, anh Trường chia sẻ.