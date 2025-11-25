Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn nghệ sĩ Việt dù lịch diễn dày đặc, vẫn hết lòng hướng về đồng bào vùng bão lũ

Hà Phương - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt đã cùng chung tay hướng về miền Trung, lan tỏa yêu thương và sẻ chia để xoa dịu những mất mát sau bão lũ.

Những ngày vừa qua, miền Trung liên tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Tuy lịch trình cuối năm bận rộn, các nghệ sĩ Việt vẫn nhanh chóng tìm cách đóng góp và lan tỏa sự hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ.

Tại lễ hội âm nhạc GENfest diễn ra ngày 22/11, rapper HIEUTHUHAI không chỉ mang đến phần trình diễn sôi động mà còn dành thời gian chia sẻ về tình hình miền Trung ngay trên sân khấu. Chủ Nhân Exit Sign kêu gọi khán giả cùng chung tay giúp đỡ bà con, tạo nên khoảnh khắc xúc động giữa không khí lễ hội. Bên cạnh lời kêu gọi, nam ca sĩ cũng ủng hộ 400.000.000 VND, thể hiện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm trong lúc cấp bách.

image-21.jpg
Hành động đẹp của HIEUTHUHAI trên sân khấu GENfest.

Hoa hậu Hương Giang, dù vừa hoàn thành lịch trình dày đặc tại Miss Universe, vẫn lập tức quay trở lại Việt Nam sau đêm Chung kết. Cô có mặt tại Phú Yên để trực tiếp hỗ trợ bà con, đồng thời gửi tặng 100.000.000 VND.

hoa-hau-huong-giang.jpg
Tinh thần “tương thân tương ái” của cô khiến nhiều fan xúc động và dành lời khen cho sự chủ động, không phô trương.

Nghệ sĩ Trấn Thành cũng sớm lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng hướng về miền Trung. Trước một số bình luận tiêu cực, anh thẳng thắn đáp trả và đăng tải hình ảnh xác nhận đã ủng hộ 500.000.000 VND đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nam nghệ sĩ chia sẻ mong muốn mọi người tiếp tục lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” để từng đóng góp nhỏ bé đều trở thành nguồn động lực lớn cho người dân vùng lũ.

anh-9.png
Nam MC quốc dân công khai hình ảnh xác nhận quyên góp..

Ca sĩ Mỹ Tâm, người vốn gắn liền với nhiều hoạt động thiện nguyện, cũng mang đến khoảnh khắc đầy cảm xúc tại The Jolly Day 22/11. Ngay khi bước ra sân khấu, cô gửi lời động viên đến bà con miền Trung và kêu gọi toàn bộ khán giả cùng hô vang “Cố lên miền Trung”. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan tỏa, khiến sân khấu đồng loạt hưởng ứng và tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết của người Việt.

image-22.jpg
Con số tiền tỷ mà Mỹ Tâm quyên góp để hỗ trợ bà con gặp khó khăn.
image-17.jpg
Hà Phương - Ảnh: Tổng hợp
