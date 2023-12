Đắk Nông chủ động ứng phó, sơ tán dân khẩn cấp giảm thiệt hại do thiên tai

Năm 2023, Đắk Nông đón những cơn mưa lịch sử trong 28 năm, gây ngập lụt diện rộng, thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Những cuộc sơ tán khẩn cấp trong đêm đã phần nào giảm thiệt hại về người và tài sản.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Đắk Nông, năm 2023, trên địa bàn xảy ra 12 đợt thiên tai lớn như lũ lụt, gió lốc, sạt lở đất..., gây thiệt hại ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây là con số thiệt hại rất lớn đối với tỉnh nghèo như Đắk Nông, hiện chính quyền đang nỗ lực khắc phục.

Điển hình, hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8/2023, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tiếp đón những cơn mưa lớn, kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, gây ngập lụt trên diện rộng.

Trong 2 ngày 30 và 31/7, nhiều nơi trong tỉnh ghi nhận mưa lớn kỷ lục, lượng mưa dao động trên dưới 150mm, có nơi 200mm. Đây được coi là đợt mưa lũ kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây tại Đắk Nông.

Đơn cử tại TP Gia Nghĩa, mưa lớn kéo dài khiến 45 hộ dân bị ngập nặng, phải di dời khẩn cấp. Ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa cho biết, hơn 28 năm, đây là lần đầu tiên thành phố xảy ra mưa lớn kéo dài. Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng, đội xung kích nhanh chóng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Chưa hết, tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) đoạn qua phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) cũng bị sụt lún, nứt toác ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông. Đến nay, địa phương này đang lên phương án sửa chữa, khắc phục.

Địa phương cũng chịu ảnh hưởng lớn do thiên tai chính là huyện Tuy Đức. Trước đó, khuya 31/7, tại bon (buôn) Bu Krắc, xã Quảng Trực xuất hiện 2 tiếng nổ lớn. Sau đó, người dân cảm nhận có sự rung chấn từ mặt đất. Đến sáng 1/8, người dân phát hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất. Từ vết nứt này, những ngày sau tiếp tục có dấu hiệu lan rộng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng khẩn trương tiến hành nhiều cuộc di dân khẩn cấp. Đến nay, huyện này đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông cho chủ trương xây dựng 2 điểm tái định cư, với quy mô bố trí ổn định cho khoảng 120 hộ dân tại bon Bu Krắc và bon Bu Prăng 1A.

Trực tiếp đến các khu vực ngập lụt, sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng Phó chủ tịch Lê Trọng Yên yêu cầu lãnh đạo các địa phương và sở, ngành liên quan chủ động phòng tránh thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Đối với những khu vực có nguy cơ mất an toàn do sụt lún, sạt trượt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu di dời khẩn và có phương án bố trí nơi ăn chốn ở đảm bảo cho người dân an tâm.

Tại các cuộc làm việc với các địa phương, sở ngành về công tác phòng chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đánh giá, các sở, ngành, địa phương đã có sự chủ động, tích cực và phối hợp nhịp nhàng nhằm ứng phó với những diễn biến thất thường của thiên tai.

Các ngành, địa phương đã làm tốt hoạt động tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi tình hình, kịp thời chỉ đạo, chỉ huy ứng phó theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; chủ động, phát huy khả năng phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; không để bị động, bất ngờ trong các tình huống thiên tai, từ đó tránh được thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại tài sản trong nhân dân.

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Đắk Nông Lê Trung Kiên cho biết thêm, ngoài chủ động phòng, chống thiên tai, tỉnh còn nỗ lực kiểm tra, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai. Điều này giúp tỉnh chủ động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt.

Hồi tháng 8/2023, Đoàn Công tác liên ngành kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai làm Trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra thực địa và làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông và các sở, ngành liên quan. Tại đây, ông đánh giá tỉnh Đắk Nông đã chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai.