Đắk Lắk xả hồ chứa nước lớn, chủ động ứng phó bão Noru

TPO - Chiều tối 26/9, UBND tỉnh Đắk Lắk phát đi công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng trước ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với tâm bão số 4 (NORU) trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, từ chiều tối 27 đến sáng 29/9 trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trọng tâm mưa lớn tập trung ở các huyện: Ea H’leo, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ.

Thực hiện Công điện số 855 ngày 25/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt; theo dõi thời tiết, mưa lũ, sạt lở, xả lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là vùng ven sông, vùng nguy cơ ngập cao; chủ động sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, bảo vệ người dân, công trình trọng điểm, xung yếu, công trình đang thi công, sửa chữa...

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức, huy động lực lượng xung kích tại cơ sở; kiểm tra, rà soát các nhà ở không an toàn hỗ trợ chằng chống, gia cố trụ sở làm việc, kho tàng, trường học, trạm y tế…; khẩn trương chặt tỉa cành cây để bảo đảm an toàn; có phương án phân luồng, hướng dẫn, kiểm soát giao thông ở các khu vực bị ngập sâu, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ngoài ra, các địa phương cần yêu cầu đơn vị vận hành hồ chứa nước theo dõi sát tình hình mưa lũ, chủ động điều tiết hạ thấp mực nước hồ đối với các công trình xung yếu, có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân…

Trong chiều 26/9, Chi nhánh Quản lý công trình Thủy lợi huyện Ea Súp - đơn vị hồ Ea Súp thượng và hồ Ea Súp hạ đã quyết định điều tiết nước qua tràn 2 hồ này với lưu lượng dự kiến 80m3/s - 350m3/s. Bởi theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 sẽ đổ bộ, có khả năng địa phương xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Trong khi hiện nay, mực nước tại hồ Ea Súp thượng gần 217m, hồ Ea Súp hạ hơn 196m. Do đó, đơn vị chủ động điều tiết mực nước để có phương án phòng lũ, tránh thiệt hại về người và tài sản.