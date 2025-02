Đắk Lắk thành lập mới 6 sở

TPO - HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết về thành lập mới 6 sở.

Ngày 19/2, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 thông qua các nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết về thành lập mới 6 sở gồm: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời kết thúc hoạt động Sở Ngoại vụ.

Sau sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk có 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng thông qua Nghị quyết Kết thúc hoạt động Ban Dân tộc khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026; chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc về Ban Văn hóa -Xã của hội HĐND tỉnh.

Sau sắp xếp, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021–2026 có 3 ban, gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Pháp chế; Ban Văn hoá - Xã hội. Thành viên các ban của HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 25 thành viên.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Theo đó có 6 chỉ tiêu thay đổi so với nội dung UBND tỉnh đã báo cáo vào kỳ họp HĐND cuối năm 2024. Trong đó, tổng sản phẩm xã hội phấn đấu đạt 68.425 tỷ đồng, tăng 642 tỷ đồng, tốc độ tăng thêm 1% so với chỉ tiêu trước đó. Thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 9.550 tỷ đồng (tăng 550 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu người khoảng 81,7 triệu đồng (tăng 0,7 triệu đồng); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,8 tỷ USD (tăng 160 triệu USD) so với các chỉ tiêu đặt ra trước đó.