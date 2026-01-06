Daikin Air Tower nhận chứng nhận LEED và LOTUS Platinum

Ngày 22.12, Tòa nhà Daikin Air Tower nhận chứng nhận công trình xanh ở cấp độ cao nhất - Platinum (bạch kim) từ các tổ chức uy tín toàn cầu: LEED (Mỹ) và LOTUS (Việt Nam). Đối với chứng nhận quốc tế WELL (Mỹ), dự án hiện đang ở giai đoạn thẩm định cuối cùng và dự kiến sớm nhất trong tuần này được công nhận.

Tiếp nối cột mốc quan trọng khi Daikin khánh thành nhà máy tại Hưng Yên năm 2018, và đánh dấu hơn 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thành tựu này khẳng định tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Daikin tại Việt Nam.

Đại diện Daikin Vietnam cho biết, Daikin Air Tower không chỉ là một văn phòng xanh mà còn là tuyên ngôn cho chiến lược tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam. Nếu nhà máy Hưng Yên là nền tảng sản xuất, thì trụ sở này thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển công nghệ, quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tòa nhà Daikin Air Tower – Trụ sở xanh tiêu biểu của Daikin tại Việt Nam

Daikin Air Tower - trụ sở chính của Daikin Vietnam, tọa lạc tại số 10 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh. Công trình được định vị vừa là nơi làm việc, vừa là trung tâm trình diễn các giải pháp không khí tiên tiến, với các không gian được thiết kế theo nhu cầu nhằm tối ưu sự thoải mái và sức khỏe người sử dụng.

LEED, WELL và LOTUS là các chứng nhận uy tín ghi nhận các công trình đáp ứng được tiêu chuẩn xanh và bền vững.

Việc đồng thời hướng tới ba chứng nhận xanh cấp cao nhất được xem là tiền lệ chưa từng có, phản ánh nỗ lực toàn diện của Daikin trong tối ưu hiệu suất năng lượng, giảm tác động môi trường và nâng cao chất lượng không gian làm việc.

Cụ thể, Daikin Air Tower đạt được LEED Platinum từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) chứng minh công trình được thiết kế, thi công và vận hành theo các tiêu chí tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu tác động môi trường.

Bên cạnh đó, việc đạt được LOTUS Platinum của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cho thấy tòa nhà đáp ứng hiệu quả vận hành xanh theo bối cảnh khí hậu, quy định xây dựng và tiêu chuẩn Việt Nam, phản ánh sự toàn diện trong quản lý môi trường của công trình tại địa phương.

Công trình dự kiến xuất sắc giành được chứng nhận WELL Platinum của IWBI, chuẩn quốc tế duy nhất hiện nay tập trung vào sức khỏe và sự an lành của con người.

Các giải pháp bền vững tại tòa nhà Daikin Air Tower

Daikin Air Tower được định hướng như một “Living Lab” (Phòng thí nghiệm sống), nơi các giải pháp công nghệ được vận hành và tối ưu trong điều kiện thực tế, dựa trên ba giá trị cốt lõi: Tận tâm - Sức mạnh công nghệ - Đồng sáng tạo.

Về năng lượng, tòa nhà được trang bị hệ thống điện mặt trời công suất 73,2 kW, cung cấp khoảng 6% tổng nhu cầu điện. Thiết kế lam chắn nắng đặc trưng giúp giảm bức xạ nhiệt và tiết kiệm thêm khoảng 4% năng lượng tiêu thụ.

Hệ thống điều hòa không khí ứng dụng các công nghệ tiên tiến của Daikin, bao gồm HVAC Hybrid kết hợp Chiller từ tính và VRV X Max, nhằm cân bằng tối ưu giữa hiệu suất và chất lượng không khí. Công trình sử dụng hệ thống thông gió kết hợp lọc MERV13, đèn UV Coil và điều khiển theo nồng độ CO₂, đảm bảo không khí trong lành theo nhu cầu thực tế. Toàn bộ hệ thống được quản lý bởi nền tảng AI Marutto, giúp tối ưu năng lượng và mức độ thoải mái theo thời gian thực.

Toà nhà Daikin Air Tower được chính thức khai trương và đi vào hoạt động, vừa nhận được cùng lúc ba chứng nhận công trình xanh cao nhất từ LEED, WELL và LOTUS.

Bên cạnh đó, Daikin Air Tower tái sử dụng nước ngưng từ hệ thống HVAC và nước mưa cho tưới cây và xả vệ sinh; hơn 98% chất thải xây dựng được phân loại và xử lý đúng quy trình. Các vật liệu hoàn thiện được ưu tiên lựa chọn theo tiêu chí VOC thấp, góp phần nâng cao chất lượng không gian trong nhà.

Giá trị mang lại cho cộng đồng và doanh nghiệp

Công trình cũng được thiết kế như một không gian mở, cho phép cộng đồng, đối tác và khách hàng trực tiếp trải nghiệm các giải pháp không khí và triết lý phát triển bền vững của Daikin thông qua các khu trưng bày, đào tạo và dịch vụ. Vị trí trung tâm, hạ tầng giao thông thuận tiện cùng các tiện ích xanh, bao gồm bãi đỗ xe và trạm sạc cho phương tiện điện, góp phần khuyến khích lối sống thân thiện với môi trường.

Từ tầng 1 đến tầng 2, tòa nhà mở cửa đón công chúng với các không gian trưng bày và trải nghiệm như FUHA Saigon, và Solution Plaza. Tầng 3 và tầng 4 được thiết kế nhằm phục vụ phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Tầng 5 là sảnh sự kiện với sức chứa hơn 200 khách. Tại tầng 6, Daikin bố trí hệ thống tiện ích nội bộ nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc và chăm sóc toàn diện cho nhân viên.

Từ tầng 7 đến tầng 11 là khu vực làm việc được trang bị ghế công thái học, hệ thống chiếu sáng với nhiều mức độ linh hoạt, cùng các giải pháp đảm bảo chất lượng không khí, sự thoải mái và sức khỏe thể chất – tinh thần cho người sử dụng.

Daikin Vietnam tiếp tục tập trung vào chuyển đổi xanh và bền vững

Hướng đến năm 2026, Daikin Vietnam sẽ tập trung vào ba chiến lược trọng tâm: tăng tốc chuyển đổi xanh, mở rộng hợp tác kỹ thuật và tái khẳng định cam kết phát triển bền vững trong toàn bộ hệ sinh thái.