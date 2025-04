Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025: Các hoạt động đặc biệt nhất

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại TP.HCM là sự kiện tâm linh và văn hóa đặc biệt, diễn ra vào tháng 5 với nhiều hoạt động lần đầu tổ chức, như tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca – quốc bảo của Ấn Độ và Xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức để nhân dân Phật tử chiêm bái đảnh lễ.

Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 06/05 đến 08/05, với chủ đề: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững - Unity and Inclusivity for Human dignity: Buddhist Insights for World peace and Sustainable development”.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc không chỉ là ngày kỷ niệm Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết Bàn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà còn là dịp để các cộng đồng Phật giáo toàn cầu cùng ngồi lại, chia sẻ những giá trị nhân văn, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau đóng góp cho hòa bình và phát triển bền vững của nhân loại.

Đại lễ năm nay diễn ra vào thời điểm đặc biệt trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), là dịp để khẳng định vai trò của đạo Phật trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng quốc gia hòa hợp và phát triển bền vững.

Những điều đặc biệt

Ngoài các hoạt động chính như lễ khai mạc, hội thảo, bế mạc với sự tham dự của hơn 2700 đại biểu trong và ngoài nước tại hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 còn có nhiều sự kiện đặc sắc như giao lưu văn hóa Phật giáo, thả hoa đăng, lễ cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới, triển lãm nghệ thuật Phật giáo… diễn ra tại chùa Thanh Tâm, Công viên văn hóa Láng Le; Nhà hát Sala khu đô thị Đại Quang Minh (TP Thủ Đức); Khu du lịch văn hóa Sun World Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). Các chương trình văn hóa đều được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Phật giáo Bchannel - BTV9 An Viên và cập nhật liên tục trên các nền tảng số.

Điều đặc biệt là tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, GHPGVN quyết định cung thỉnh Xá lợi trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức về tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự để Tăng Ni, Phật tử chiêm bái. Sau đó, Xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức sẽ được thờ phụng vĩnh viễn tại Bảo tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Một sự kiện đặc biệt quan trọng khác nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là việc Xá lợi Đức Phật Thích Ca - Quốc bảo của Ấn Độ sẽ được lần đầu tiên cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam và sau đó tôn trí chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, từ ngày 2/5 đến 8/5. Sau đó, Xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại Núi Bà Đen (Tây Ninh) để nhân dân Phật tử chiêm bái. Xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 14/5 đến 16/5 và chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17/5 đến 21/5.

