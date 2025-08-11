Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh 'Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025'

Ngày 9/8/2025, tại Hà Nội, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vinh dự đạt danh hiệu “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025” Ngành Bảo hiểm - Tài chính, do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công bố và trao tặng trong Lễ trao Chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2025.

Đây là năm thứ 6 Dai-ichi Life Việt Nam đạt danh hiệu này, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín hàng đầu của thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản với bề dày lịch sử hơn 122 năm và tiềm lực tài chính kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội cao, chất lượng sản phẩm và dịch vụ ưu việt. Dai-ichi Life hiện đã chiếm trọn niềm tin yêu vững bền của hơn 5 triệu khách hàng và gia đình, đối tác và cộng đồng.

Ông Trần Thanh Tú, Phó Tổng giám đốc Pháp lý, Đối ngoại và Đào tạo Bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025”

Chương trình Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam được tổ chức từ năm 2006, do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam khảo sát, bình chọn và công bố, nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, thương hiệu uy tín, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và trách nhiệm xã hội.

Để giữ vững vị trí nhãn hiệu nổi tiếng, Dai-ichi Life Việt Nam đã xuất sắc đáp ứng toàn diện các tiêu chí khắt khe của Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, bao gồm: Mức độ nhận diện và yêu thích của người tiêu dùng; Phạm vi lưu hành và độ phủ thương hiệu; Uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ; Hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội…

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi tiếp tục được vinh danh “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2025”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tập thể Dai-ichi Life Việt Nam trong hành trình hơn 18 năm tận tâm phục vụ với tinh thần “Khách hàng là trên hết”.

Với lòng biết ơn sâu sắc đến “Hơn 5 triệu khách hàng, Trọn vẹn một niềm tin’’ dành cho thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản, Dai-ich Life Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện cam kết trở thành người bạn đồng hành “Gắn bó dài lâu”, nhằm mang đến cuộc sống bình an và tương lai an tâm tươi sáng cho khách hàng và gia đình”.

Niềm vui của cán bộ, nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam tại Lễ trao Chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2025”.

Bên cạnh giải thưởng này, vào ngày 1/8/2025, Dai-ichi Life Việt Nam vừa được vinh danh vị trí Top 3 trong “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025” và Top 2 trong khối Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam phối hợp với Báo điện tử Vietnamnet tổ chức công bố và trao giải.

Những năm qua, chuyển đổi số đã trở thành một trong những trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam. Hàng loạt cải tiến vượt bậc được Công ty triển khai như: ứng dụng Dai-ichi Connect được cập nhật liên tục các tính năng ưu việt cho hơn 1 triệu khách hàng đang sử dụng; ra mắt nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp bảo hiểm trực tuyến phù hợp chỉ với vài thao tác đơn giản; triển khai hệ thống Dai-ichi Medic đến toàn bộ mạng lưới đối tác trên 300 bệnh viện/ phòng khám, giúp rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu thẩm định và bảo lãnh viện phí cho khách hàng...

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 6 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 9.000 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 1.490 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam.

Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.200 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 420 tỷ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 26.900 tỷ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ trên 54.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành quả ấn tượng này không chỉ minh chứng cho nỗ lực kinh doanh hiệu quả của Dai-ichi Life Việt Nam mà còn thể hiện những giá trị tốt đẹp, nhân văn mang đến cho hàng triệu khách hàng và gia đình, nhằm bảo đảm cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà.

Trước đó, vào ngày 22/6/25, Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã vinh dự nhận Giải thưởng “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Hội Tự động hóa Việt Nam trao tặng.