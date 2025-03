Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank tháng 3/2025: Bầu bổ sung 01 thành viên, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ bất thường Vietcombank bầu bổ sung ông Lê Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời miễn nhiệm với ông Nguyễn Mỹ Hào, người đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2024. Với các quyết định trên, HĐQT Vietcombank hiện vẫn có 9 thành viên.

Sáng ngày 07/3/2025, tại Hội trường Trụ sở chính (TSC) số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 3/2025 (ĐHĐCĐ).

Tới dự, về phía Đảng ủy Chính phủ và các Ban đảng Trung ương, có ông Vũ Việt Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương; ông Vũ Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn IIA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Vũ Trí Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Chính phủ.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ông Lê Việt Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực I.

Về phía Bộ Công an, có ông Phạm Hồng Kiên - Phó Trưởng phòng An ninh tiền tệ, Cục An ninh kinh tế A04; bà Lê Thị Thế Hoàng - Phó Trưởng Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03; cùng tham dự có các ông/bà đại diện lãnh đạo NHNN, Bộ Công an.

Về phía Vietcombank có ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành; cùng các ông, bà là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng; Cố vấn cao cấp của Vietcombank; Trưởng/Phụ trách các Đơn vị tại TSC và Ban/Bộ phận của TSC tại các khu vực; các ông/bà là Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách các chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc các Công ty con trực thuộc Vietcombank; Tổng Giám đốc VCBF, VCBNeo.

Đặc biệt có sự góp mặt của 155 đại biểu đại diện cho 902 cổ đông, sở hữu 94,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội, là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin, đồng hành cùng sự phát triển của Vietcombank.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa của ĐHĐCĐ gồm: ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Chủ tọa; ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank, Thành viên; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank, Thành viên; ông Lê Việt Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN, Thành viên; ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank, Thành viên.

Thay mặt Ban chủ tọa, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã phát biểu khai mạc và thông tin về 02 nội dung sẽ được quyết nghị tại Đại hội gồm: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028; Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

ĐHĐCĐ đã nghe và biểu quyết thông qua: Quy chế Đại hội và Chương trình nghị sự; Tờ trình và Quy chế về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank, Trưởng ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank đã được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu bầu cao. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mỹ Hào, người đã có đơn từ nhiệm ngày 30/10/2024 và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2024.

Đại biểu khách quý và Ban lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng ông Lê Quang Vinh – tân Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Mỹ Hào – nguyên Thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank tháng 3/2025 kết thúc trong buổi sáng ngày 07/3/2025 và hoàn thành tất cả các nội dung đề ra trong chương trình của Đại hội.