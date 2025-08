Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đ/c Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đ/c Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ; đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); đ/c Đinh Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng TƯ, Đảng ủy Chính phủ, Bộ Công an, NHNN; các đồng chí nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank qua các thời kỳ.

Về phía Đảng bộ Vietcombank có đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Lê Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; các Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ, các đ/c lãnh đạo, cùng các đại biểu được bầu từ 136 cơ sở Đảng trực thuộc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 7.700 đảng viên Đảng bộ Vietcombank.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong ngân hàng.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, Vietcombank đã đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội sẽ là cơ hội quan trọng để đưa Đảng bộ Vietcombank ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, phát triển xanh và bền vững, đóng góp lớn cho sự phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Trước đó, ngày 01/8/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trù bị bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Tại phiên chính thức, 280 đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Đồng thời các đại biểu cũng đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến quý báu đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Vietcombank.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Trong nhiệm kỳ với nhiều biến động, thách thức trong và ngoài nước, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và điều hành của Chính phủ, Đảng bộ Vietcombank đã nỗ lực không ngừng, hoàn thành đồng bộ, xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Vietcombank có các chỉ tiêu cao nhất hệ thống ngân hàng. Đó là: Quy mô vốn điều lệ đạt trên 83.500 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu hơn 211.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2020; Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt 213%. Tổng tài sản đạt khoảng 2,2 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn hiện ở mức 11,8%, cao hơn nhiều mức tối thiểu theo quy định. Đóng góp vào Ngân sách Nhà nước xấp xỉ 62.100 tỷ đồng trong nhiệm kỳ qua.Vietcombank là ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, đứng thứ 133 trên toàn cầu. Song song với công tác xây dựng Đảng đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ, Vietcombank luôn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng với nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn cả nước.