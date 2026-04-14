"Đá trà sữa" gây sốt: Đậm đà đến giọt cuối cùng nhưng bất cập trong khâu vận hành

HHTO - Trào lưu làm đá từ trà sữa, cà phê để giữ vị đậm đà "đến giọt cuối cùng" đang gây sốt trên Threads. Tuy nhiên, đằng sau sự sáng tạo này là những góc nhìn trái chiều từ người trong cuộc về chi phí, vận hành và tính khả thi trong thực tế.

Gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ một bài đăng về bí quyết kinh doanh của các quán trà sữa tại Trung Quốc. Thay vì dùng đá nước lọc truyền thống, họ sử dụng đá được làm đông từ chính trà sữa. Cách làm này mất thêm vài giờ chuẩn bị nhưng bù lại, đồ uống không bị nhạt đi khi đá tan, được cho là yếu tố giúp các cửa hàng kéo về hàng nghìn khách hàng nhờ trải nghiệm "càng uống càng đậm vị".

Bài đăng nhận về sự quan tâm của netizen.

Netizen Việt: "Không mới nhưng cần kỹ tính"

Ngay dưới bài đăng, rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã để lại bình luận tương tác. Một số ý kiến cho biết mô hình làm đá bằng cà phê hoặc trà sữa thực tế đã xuất hiện tại Việt Nam từ lâu. "Kiểu đậm đà tới giọt cuối cùng luôn", tài khoản T.P. chia sẻ sự thích thú.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng, không ít người dùng có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ lại đặt ra vấn đề về vệ sinh. Nhiều ý kiến cảnh báo rằng nếu vỉ đá dính sữa mà không được vệ sinh kỹ trước khi làm mẻ mới, phần sữa dư sẽ rất dễ bị hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và an toàn thực phẩm của toàn bộ mẻ đá.

Trao đổi với một du học sinh tại Trung Quốc, Quỳnh Như cho biết hình thức này thực tế chỉ xuất hiện ở một số cửa hàng, chủ yếu nhằm tạo điểm khác biệt thay vì trở thành tiêu chuẩn chung. Theo Như, với cà phê, mô hình này từng được thử nghiệm ở nhiều nơi. Tuy nhiên, khi dùng chính nguyên liệu làm đá, việc điều chỉnh độ đậm nhạt của đồ uống sau đó sẽ khó linh hoạt hơn.

Bài toán giữa trải nghiệm và lợi nhuận

Dưới góc độ kinh tế và vận hành, anh Mason Ma, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, nhận định đây là một thử thách lớn cho các chủ quán. Theo anh, việc đẩy chi phí nguyên liệu lên cao trong bối cảnh giá thị trường đang leo thang là một bước đi mạo hiểm, dễ làm sụt giảm lợi nhuận khi giá mỗi ly đá có thể tăng lên trên 1.000 đồng. Không dừng lại ở đó, loại đá này chỉ thực sự chiều lòng được tệp khách thích uống đậm, còn với những người nhạy cảm với caffeine hoặc không thích ngọt, đây lại là một điểm trừ về trải nghiệm.

Triều Vũ chia sẻ anh cũng đang "nghía" đến công thức này. - Ảnh: NVCC.

Về mặt kỹ thuật, anh Mason Ma phân tích rằng việc sử dụng nguyên liệu có sữa hoặc bột sữa trong đá khiến thời gian bảo quản bị giới hạn hơn, đồng thời có thể phát sinh những vấn đề liên quan đến hệ thống xử lý nếu lượng tồn dư lớn. Với mức chi phí và những rủi ro về mặt vận hành, anh cho rằng mô hình này khó có thể áp dụng đại trà nếu muốn duy trì hiệu quả kinh tế lâu dài.

Ở một hướng tiếp cận lạc quan hơn, anh Triều Vũ (kinh doanh lĩnh vực F&B) cho rằng hình thức này vẫn có tính khả thi nếu được triển khai dưới dạng phiên bản giới hạn. Việc bán số lượng có hạn trong ngày không chỉ giúp kiểm soát được quy trình sản xuất, đảm bảo độ tươi mới mà còn tăng giá trị cho món nước. Theo anh Triều Vũ, nếu lượng khách mới tạo ra đủ lớn để bù đắp cho phần chi phí phát sinh, thì việc chấp nhận "mất công" để tạo sự khác biệt là chiến lược các quán có thể cân nhắc.