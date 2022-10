Đà Nẵng rà soát loạt dự án được giao đất nhưng... bỏ hoang

TPO - Ngày 25/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND quận huyện tiến hành rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định để báo cáo Bộ TN&MT.

Trước đó, Bộ TN&MT đã có Công văn số 6118 ngày 13/10/2022 về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Theo Bộ TN&MT, thời gian qua tại các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, TP lớn còn tồn tại nhiều dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm nhưng chưa được kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật gây lãng phí đất đai gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài việc rà soát, lập danh danh sách các dự án theo yêu cầu của Bộ, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Sở TN&MT, UBND các quận huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm. Xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các dự án, công trình có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tiến hành rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đánh giá nguyên nhân của việc không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính để đôn đốc chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Hồi tháng 9, UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất đối với các chủ lô đất lớn bỏ hoang nhiều năm.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng gia hạn sử dụng 24 tháng đối với lô đất rộng gần 1.900m2 tại số 111 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu của Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam; Gia hạn sử dụng đất 24 tháng cho Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu đối với lô đất diện tích hơn 1.200m2 đường Điện Biên Phủ. Gia hạn 24 tháng đối với cho Công ty CP 216 với lô đất hơn 800m2 tại đường Phạm Văn Đồng.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 3 khu đất lớn của Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành tại quận Liên Chiểu gồm: Khu đất số 01 với diện tích hơn 26.000m2, khu đất số C5 với diện tích hơn 28.0001m2 và khu đất số 01, tờ bản đồ số C9 với diện tích gần 26.000m2 tại dự án Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao.

Lý do của việc gia hạn là do chưa đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2013. Trường hợp hết thời gian được gia hạn mà các chủ khu đất vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng cũng vừa có quyết định thu hồi khu đất có diện tích hơn 5.600m2 tại số 10 Trịnh Công Sơn (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đang quản lý. Lý do thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật được quy định tại Luật Đất đai 2013.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng cũng thu hồi hơn 2.220m2 do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng đang quản lý tại 40 Bạch Đằng (quận Hải Châu). Lý do thu hồi do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.