Cứu 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển

TPO - 9 ngư dân tại TT-Huế gặp nạn do tàu đánh cá bị hỏng, lênh đênh nhiều giờ trên biển vừa được lực lượng Biên phòng tỉnh này cứu hộ, đưa vào bờ an toàn.

Sáng 3/10, Trung tá Lê Văn Huy - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế), cho biết, 9 ngư dân gặp nạn trên tàu cá TTH 96365 TS trôi dạt nhiều giờ giữa biển đã được cứu hộ và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào tối 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận tin báo, tàu cá TTH 96365 TS do ông Dương Đe (SN 1978, trú tại tổ dân phố Tân Bình, phường Thuận An, TP Huế) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng, khi cùng 8 ngư dân hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển TT-Huế bất ngờ gặp sự cố, trôi dạt nhiều giờ, sau đó tàu bị sóng đánh chìm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng điều động phương tiện tàu BP 31-11-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để ứng cứu ngư dân gặp nạn.

Đến 22h40 tối cùng ngày, toàn bộ 9 ngư dân trên tàu cá TTH 96365 TS đã được tàu cá NA 99886 TS, do ông Lê Quốc Thế (SN 1986, trú tại Quỳnh Hợp, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) phối hợp với tàu của Hải đội 2 TT-Huế và các tàu cá TTH 92945 TS và TTH 49125 TS cứu nạn thành công.

Đến sáng 3/10, các ngư dân gặp nạn đã được chuyển về Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An để kiểm tra sức khỏe. Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Ông Dương Đe cho biết, do gặp sóng to, nên máy của tàu cá TTH 96365 TS bị hư hỏng, sau đó tàu bị chìm.

Cũng theo chủ thuyền Dương Đe, ngoài chiếc tàu cá bị chìm, trên phương tiện đánh bắt thủy sản này còn có khoảng 200 triệu đồng tiền mặt (do đây là tàu làm nghề dịch vụ thủy sản) cùng một số tài sản khác. Vụ việc gây thiệt hại cho ngư dân khoảng 3,3 tỷ đồng.