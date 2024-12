Cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế

TPO - “Việc triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của các cấp bộ, ngành, địa phương… đã tạo bàn đạp vững chắc cho doanh nghiệp, các thương hiệu trong nước phát triển, mở rộng thị trường”, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 chia sẻ với PV Tiền Phong.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tiên phong, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ông có thể cho biết, đến nay sau 15 năm, Cuộc vận động đã giúp doanh nghiệp thu được những kết quả thế nào?

Tổng Công ty May 10 có được những kết quả như ngày hôm nay, ngoài những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên tổng công ty trong nhiều năm qua cũng phải nhắc lại những xuất phát điểm ban đầu của công ty cũng như bối cảnh tại giai đoạn trước đây. Theo đó, ngày 31/07/2009, Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào đúng thời điểm tổng công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.

Cuộc Vận động này, đến nay đã qua 15 năm triển khai thực hiện, do Bộ Công Thương chủ trì, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các bộ ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp cũng tham gia thực hiện. Cuộc vận động đã mang ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, sâu sắc và quan trọng đối với nền kinh tế - xã hội ở nước ta, thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân. Cuộc Vận động cũng đã phát huy được tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất kinh doanh, phân phối và tiêu dùng hàng hóa Việt Nam.

Cuộc Vận động cũng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong tỉnh, làm chuyển biến nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng; từng bước xóa dần tâm lý sính hàng ngoại trong một bộ phận cán bộ và nhân dân, làm thay đổi hành vi và xây dựng được văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong các tầng lớp nhân dân, phát huy văn hóa tiêu dùng hàng Việt đồng thời mang lại hiệu quả to lớn là nhận thức của người tiêu dùng trong việc tìm mua những sản phẩm được sản xuất trong nước và ở các địa phương.

Đến nay, trải qua 15 năm, có thể nói, Cuộc vận động thật sự là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng trong việc điều chỉnh các giải pháp kích cầu, góp phần định hướng, thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước, phát triển, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội khẳng định vai trò, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của đất nước. Bản thân thương hiệu May 10 của chúng tôi cũng được lan tỏa rộng hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng đã có sự tăng trưởng quy mô gấp 3 lần so với 15 năm trước.

Tất cả các thương hiệu do chúng tôi sản xuất ra cũng đã được người tiêu dùng ở Việt Nam không chỉ ở trong nước tin dùng mà cả những người Việt Nam ở nước ngoài cũng lựa chọn sử dụng thông qua các kênh thương mại điện tử.

Cùng với việc tích cực tham gia Cuộc vận động, May 10 đã 7 năm liên tiếp đạt danh hiệu Quốc gia, việc này đã chắp cánh cho tổng công ty khẳng định vị thế ra sao, bài học cho việc phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu?

Cũng rất tự hào là May 10 đã có 7 lần liên tiếp được danh hiệu Thương hiệu Quốc gia và nhiều năm liền được trao danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động. Với những danh hiệu này đã tạo cho chúng tôi niềm tự hào cũng như trách nhiệm rất lớn để ngày càng nỗ lực hơn với tiêu chí luôn đổi mới chất lượng, có tính tiên phong trong chất lượng sản phẩm.

Việc đạt được Thương hiệu Quốc gia rất khó nhưng việc duy trì liên tục đạt được giải thưởng này còn khó hơn nhiều. Tuy nhiên, qua đó đồng thời khẳng định vị thế Thương hiệu May 10 và ngành Dệt May nói chung, được người tiêu dùng trong nước tin dùng. Đây cũng là niềm tự hào, khẳng định ngành may mặc đã được người tiêu dùng trong nước tin dùng và ngày càng mở rộng thị trường, mở rộng đối tác. Phát huy lợi thế từ Cuộc vận động, chúng tôi đã chủ động tìm kiếm các giải pháp, đưa ra thị trường các sản phẩm hợp thị hiếu trong nước, Tổng Công ty May 10 đã khẳng định vị thế Thương hiệu Quốc gia tại thị trường trong nước.

Để đáp lại sự tin dùng của khách hàng, tổng công ty đã có giải pháp gì để nâng cao chất lượng sản phẩm, để sản phẩm ngày càng được tin dùng, mở rộng thị trường?

Có thể nói những năm qua May 10 đã tích cực tiên phong hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thực tế từ những năm 90 của thế kỷ trước Ban lãnh đạo May 10 đã xây dựng chiến lược phát triển thị trường nội địa, mục tiêu đưa các sản phẩm mang công nghệ chất lượng quốc tế đến với người tiêu dùng Việt Nam. Sau hơn 30 năm triển khai chiến lược tại thị trường nội địa, đến nay, May 10 được đánh giá là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong mảng thời trang công sở tại Việt Nam (được nhiều cơ quan, ban ngành cán bộ, nhân viên văn phòng sử dụng) với đa dạng các dòng sản phẩm.

Đặc biệt kênh đáp ứng nhu cầu cá thể hóa sản phẩm thời trang, dịch vụ May đo veston cao cấp của May 10 hiện đang khá thành công ở phân khúc cao cấp cho chính khách, doanh nhân thành đạt… Những năm qua doanh thu của May 10 luôn có sự tăng trưởng trung bình khoảng 10% so với kế hoạch, thực tế này cho thấy chiến lược chinh phục thị trường nội địa của May 10 đang đi đúng hướng.

Với việc luôn nghiêm túc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng cùng những cộng hưởng từ Cuộc vận động, Thương hiệu May 10 đã được lan tỏa nhiều và sâu rộng. Đến nay sau 15 năm Cuộc vận động triển khai, Thương hiệu May 10 đã có quy mô tăng trưởng gấp 3 lần; các thương hiệu do May 10 sản xuất như Grus, May 10 Series… và gần đây nhất là 2 thương hiệu mới Generos và DeTheia đã được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận và lan tỏa cả qua kênh thương mại điện tử.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nhân rộng nhận diện thương hiệu, May 10 sẽ tiếp tục vững bước theo đuổi sứ mệnh và tầm nhìn đã đặt ra, tăng cường đầu tư nguồn nhân lực, đổi mới về phương thức quản lý, kinh doanh, công nghệ, thiết kế, kỹ thuật, nâng cao tinh thần đoàn kết và tăng cường hợp tác để tạo sự phát triển bền vững ở thị trường trong nước.

Đến nay, May 10 có hơn 30 nhà thiết kế và khoảng 200 người làm trong khâu thiết kế sản phẩm mới… Cùng với ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế như công nghệ 3D, AI, các nhà thiết kế Việt Nam đã hội nhập và bắt kịp với trình độ thiết kế của thế giới. Với những thành công này cho thấy, May 10 có đủ tiềm lực khả năng chinh phục nhu cầu tiêu dùng trong nước từ khâu thiết kế; khâu cung cấp sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối của Thời trang Việt với người tiêu dùng Việt.

Song song đẩy mạnh các kênh phân phối truyền thống, tổng công ty sẽ phát triển mạnh mẽ kênh thương mại điện tử cũng như nỗ lực đa dạng hóa các phương thức bán hàng để khẳng định mục tiêu là tiên phong đón nhận sự phục hồi nhu cầu thị trường thời trang đặc biệt tại trong nước.

Cảm ơn ông!