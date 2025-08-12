Cuộc thi sáng tác ca khúc VinFast nhận 'mưa bài thi', đếm ngược ngày đóng cổng

Từ pop, rock đến rap, dân gian đương đại, hàng trăm ca khúc đã được gửi về cuộc thi “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” chỉ trong chưa đầy hai tháng. Sân chơi này đang trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của cộng đồng nhạc sĩ chuyên nghiệp lẫn không chuyên với những câu chuyện về tình yêu đất nước và khát vọng tương lai xanh.

“Mưa” bài dự thi gửi về VinFast

Sau gần 2 tháng phát động (từ 14/6), Ban tổ chức cuộc thi “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” đã nhận về hàng trăm ca khúc dự thi. Điều này phần nào cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ và tình cảm mà cộng đồng tác giả dành cho cuộc thi đầy ý nghĩa này.

Các ca khúc gửi về dự thi trải dài trên nhiều thể loại phong phú: từ pop, rock, rap, ballad, dân gian đương đại cho đến những bản phối mang hơi hướng bán cổ điển. Không ít tác phẩm gây ấn tượng nhờ giai điệu trẻ trung, ca từ nhiều hình ảnh và đặc biệt là thể hiện được dấu ấn sáng tạo rất riêng của từng tác giả.

Điều thú vị là ngoài các sáng tác của nhạc sĩ chuyên nghiệp, Ban tổ chức còn nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều nhạc sĩ không chuyên. Lượng tác phẩm nhận được từ những “cây” sáng tác với tuổi đời còn rất trẻ cho thấy chủ đề về tình yêu với đất nước và niềm tự hào dân tộc đã “chạm” được tới thế hệ trẻ hiện nay.

Chia sẻ về lý do tham dự, Phan Minh (24 tuổi, nhạc sĩ tự do tại TP.HCM) cho biết: “Chủ đề cuộc thi nghe có vẻ lớn lao, khó liên tưởng. Nhưng ngẫm lại thì trong mỗi chúng ta cũng đều có những khát vọng, hoài bão riêng muốn thể hiện. Chính điều đó đã khiến tôi cảm thấy hứng thú và muốn tham gia”.

Đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” là hai gương mặt uy tín: nhạc sĩ Huy Tuấn vốn quen thuộc với khán giả qua nhiều cuộc thi âm nhạc, và BTV, MC Diễm Quỳnh - người đứng sau những format truyền hình chất lượng như Điểm hẹn tài năng.

Theo BTV Diễm Quỳnh, những ca khúc được đánh giá cao sẽ cần có giai điệu gần gũi, lời ca chạm tới cảm xúc, và quan trọng nhất là thấy được cá tính của người sáng tác. “Một bài hát hay phải khiến người nghe muốn nghe lại, muốn hát cùng, chứ không chỉ dừng ở mức vừa khớp đề bài”, chị chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Hành trình gieo niềm tự hào bằng âm nhạc

Theo nhiều tác giả đã gửi bài tham dự, với cuộc thi lần này, VinFast tiếp tục khẳng định sự khác biệt trong cách kết nối cộng đồng cũng như khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu VinFast và các thương hiệu thuộc tập đoàn Vingroup gửi gắm những thông điệp ý nghĩa qua âm nhạc. Trước đó, những dự án âm nhạc hợp tác cùng các nghệ sĩ trẻ như “Ngày trong xanh” (Quang Hùng MasterD), “Mùa hè tuyệt vời” (Đức Phúc) hay “Vì một Việt Nam” (Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic, Touliver) đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Không chỉ sở hữu giai điệu bắt tai, ca từ giàu hình ảnh, các ca khúc này còn lan tỏa thông điệp tích cực về lối sống xanh, tinh thần dân tộc và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Cách tiếp cận này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ. “Mình thích cách VinFast dùng âm nhạc để lan tỏa những câu chuyện lớn hơn về tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc và sự tin tưởng vào tương lai xanh. Mỗi người đều tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó và muốn đóng góp cho đất nước”, Nhật Minh (23 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) bày tỏ.

Ở góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Hoàng Quân, chuyên gia truyền thông thương hiệu, nhận định âm nhạc có khả năng lan tỏa cảm xúc sâu rộng, bền vững và là kênh truyền tải thông điệp rất hiệu quả.

“Điều tôi ấn tượng là VinFast tạo điều kiện để nghệ sĩ thể hiện đề tài niềm tự hào dân tộc và phát triển bền vững theo lăng kính cá nhân. Cách làm này sẽ chạm đến trái tim nhiều người, thôi thúc họ cùng góp sức cho những thay đổi tích cực”, ông Quân nói.

Không dừng lại ở một sân chơi nghệ thuật, cuộc thi “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” đang thực sự trở thành chất xúc tác khơi dậy tình yêu quê hương, sự tự hào về sản phẩm “make in Vietnam” trong cộng đồng sáng tác.

Cuộc thi hiện vẫn đang mở cổng nhận bài dự thi đến hết ngày 14/8/2025 qua email v.sangtac@vinfast.vn. Kết quả dự kiến công bố vào dịp Quốc khánh 2/9, với lễ trao giải diễn ra trong tháng 9.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 673 triệu đồng, bao gồm: 1 Giải Nhất là một ôtô điện VinFast VF 3 trị giá 299 triệu đồng; 2 Giải Nhì là xe máy điện VinFast Theon S; 5 Giải Ba là xe máy điện VinFast Motio; và 100 Giải Khuyến khích là voucher Xanh SM trị giá 2 triệu đồng/giải dành cho những tác phẩm hợp lệ gửi sớm nhất.

Thí sinh tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây: https://vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-vinfast-khat-vong-vi-viet-nam-xanh-va-hung-cuong