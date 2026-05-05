Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính thức khởi động với chủ đề "Miền Hương Sắc"

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ chính thức khởi động với sự kiện họp báo công bố được tổ chức tại Hà Nội chiều nay 5/5.

Mùa giải thứ 20 của Hoa hậu Việt Nam không chỉ đánh dấu một hành trình lịch sử mà còn là những bước chuyển mình đáng mong đợi. Sau thành công của mùa giải 2024, Hoa Hậu Việt Nam - cuộc thi sắc đẹp lâu đời và mang tính biểu tượng quay trở lại, mang theo kỳ vọng từ công chúng và giới chuyên môn.

Tiếp nối chủ đề Rạng rỡ Việt Nam của Hoa hậu Việt Nam 2024, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với chủ đề Miền Hương Sắc, đánh dấu những bước chuyển mình của cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất quốc gia.

Miền Hương Sắc mở rộng cách nhìn về vẻ đẹp Việt Nam trong bối cảnh mới. Đó là vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ bản sắc văn hóa, được củng cố bởi tri thức và được thể hiện thông qua khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Nói cách khác, đó là vẻ đẹp có chiều sâu, có trách nhiệm và có sức lan tỏa.

Không đơn thuần là một sân chơi nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam từ lâu đã được xem là thước đo chuẩn mực của vẻ đẹp Việt. Sự khắt khe trong tiêu chí tuyển chọn, từ ngoại hình, tri thức đến nhân cách, đã tạo nên giá trị khác biệt và uy tín bền vững qua nhiều thế hệ. Chính điều đó khiến mỗi danh hiệu Hoa hậu Việt Nam được trao không chỉ là một chiếc vương miện, mà còn là sự công nhận xứng đáng cho một hành trình nỗ lực toàn diện.

Trong bối cảnh thị trường sắc đẹp ngày càng đa dạng và cạnh tranh, sự trở lại của Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối di sản, mà còn là lời khẳng định về những giá trị cốt lõi đó là sự chuẩn mực, bản lĩnh và chiều sâu.

Trải qua 20 mùa giải, Hoa hậu Việt Nam không chạy theo những thay đổi mang tính nhất thời mà kiên trì với việc xây dựng một hệ giá trị bền vững. Đó chính là điều làm nên sự đặc biệt, cũng là giá trị không thể thay thế của Hoa hậu Việt Nam. Cùng với chủ đề ấn tượng, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại mang đến những đổi mới trong cách thức tổ chức và một địa điểm đăng cai hoàn toàn mới, hãy cùng chờ đón!

