Cục Thuế công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân

Sáng nay (18/8), Cục Thuế công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân. Nền tảng hỗ trợ toàn diện về chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp (DN). Người dùng có thể đặt câu hỏi cho trợ lý ảo được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thành Chatbot tư vấn.

Tích hợp AI tư vấn

Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân (https://hotroNNT.gdt.gov.vn) là nền tảng trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp thông tin, tài liệu đào tạo, hướng dẫn cũng như hỗ trợ toàn diện về chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và DN (DN). Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình đẩy nhanh chiến lược cải cách hành chính và chuyển đổi số mà ngành Thuế đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Trung ương và Bộ Chính trị.

Chính thức công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân

Trong quá trình vận hành, Cổng sẽ liên tục cập nhật các tin tức và chính sách thuế mới nhất, đồng thời cung cấp hướng dẫn cụ thể từng bước về đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp thuế và quản lý sổ sách kế toán. Các chuyên mục riêng dành cho hộ kinh doanh và quá trình chuyển đổi sang DN được thiết kế chi tiết, giúp người dùng thực hiện đúng quy trình, thuận lợi và tuân thủ pháp luật. Người dùng cũng dễ dàng thực hiện kê khai thuế với các mẫu tờ khai đúng quy định cùng bài viết hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó, kho kiến thức kinh doanh đa dạng với các chủ đề tài chính - kế toán - marketing - bán hàng - quản lý nhân sự và điều hành sẽ hỗ trợ tối đa cho người kinh doanh nâng cao năng lực quản lý và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Cổng thông tin được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thành Chatbot tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và DN dễ dàng tiếp cận các kiến thức hữu ích trong quản trị, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng. Đây là điểm nhấn công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị thực tiễn và tính ứng dụng của Cổng thông tin.

Giao diện của cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân tại địa chỉ https://hotroNNT.gdt.gov.vn

Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân thực hiện 3 mục tiêu cơ bản. Thứ nhất, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và DN thực hiện nộp đúng và nộp đủ số thuế phải nộp, đồng thời chuẩn hóa quy trình và dữ liệu.

Thứ hai, giúp cộng đồng hiểu rõ công nghệ và chọn đúng công cụ trong quản trị tài chính, tuân thủ hóa đơn điện tử và quản lý thuế hiệu quả.

Thứ ba, nâng cao năng lực kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận, qua đó đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia - một cách tiếp cận mới khi cơ quan Thuế không chỉ hỗ trợ tuân thủ mà còn đồng hành cùng sự phát triển của DN.

Hình thành hệ sinh thái công nghệ hiện đại

Trong khuôn khổ Lễ công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân còn diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác chiến lược giữa Cục Thuế với Công ty Cổ phần MISA trong công tác phối hợp triển khai hỗ trợ về thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với cộng đồng doanh nhân (bao gồm các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, cộng đồng DN).

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế đã và đang triển khai chuyển đổi mô hình quản lý từ “quản lý theo chức năng thuế” sang “quản lý thuế theo đối tượng” để từ đó công chức thuế sẽ là những người “phục vụ” và cơ quan thuế thực sự trở thành tổ chức cung cấp các dịch vụ về thuế giúp NNT có được những trải nghiệm và thuận lợi nhất trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

“Đây không chỉ là mục tiêu thực hiện, mà còn thể hiện trách nhiệm của cơ quan thuế trong tiến trình hỗ trợ tối đa về chính sách thuế để cộng đồng DN, doanh nhân và NNT yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, từ đó làm giàu cho chính mình và đóng góp vào ngân sách, góp phần quan trọng phát triển đất nước. Vì vậy, việc ký kết hợp tác với MISA là một bước đi cần thiết để cùng nhau hướng đến những kênh thông tin cung cấp tin tức chính thống, nhanh chóng, dễ hiểu và dễ tiếp cận vì sự minh bạch, công bằng cho NNT trên cả nước” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Hiện ngành Thuế đang hướng tới mục tiêu hình thành một hệ sinh thái nền tảng công nghệ hiện đại cập nhật thường xuyên các chính sách thuế mới, hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin, cũng như giải đáp thắc mắc, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Và với việc ra mắt Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là công cụ đồng hành cùng NNT an tâm sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ký kết biên bản hợp tác giữa Cục Thuế với Công ty Cổ phần MISA

Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA cam kết bố trí nguồn lực đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để xây dựng, vận hành đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ở mức cao nhất cho Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân.

MISA cũng sẵn sàng đồng hành cùng Cục Thuế trong các hoạt động chuyển đổi số khác khi được cho phép, bao gồm tư vấn, tuyên truyền, đào tạo và thử nghiệm các mô hình, giải pháp mới. Mục tiêu chung của hợp tác là xây dựng kênh thông tin chính thống, cập nhật nhanh, dễ hiểu và dễ tiếp cận, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hàng triệu NNT trên toàn quốc.