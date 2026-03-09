Cử tri vùng sâu, xa mong được đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đa số cử tri 2 xã thuộc đơn vị bầu cử số 6 (Gia Lai) mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị cấp trên xem xét đầu tư mới các tuyến quốc lộ kết nối vùng, nâng cấp hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Bên cạnh đó là các vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm.

Chiều 8/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 ở hai xã Ia Rsai, Uar.

Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai quán triệt nội dung hội nghị, đồng thời giới thiệu về tiểu sử, quá trình công tác của 5 người ứng cử.

Theo đó, 5 ứng cử viên gồm: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Uỷ viên ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

9-3392.jpg
5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6.

Hội nghị diễn ra tại hội trường UBND xã Ia Rsai. Bà Siu Hương chia sẻ nếu được bầu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ kịp thời phản ánh các nguyện vọng của nhân dân tới các cơ quan liên quan. Trong đó tập trung quan tâm các vấn đề về đất đai, nông nghiệp, môi trường, chính sách với người dân tộc thiểu số, nâng cao hạ tầng giao thông vùng sâu, vùng xa.

tp-c_dsc04330.jpg
Bà Siu Hương báo cáo phương hướng hành động nếu được bầu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Còn bà Rơ Lan H’Ti cho hay, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm không hề nhỏ. Bởi vậy, bà H’Ti hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ của cử tri với Quốc hội. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động của Quốc hội để xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

tp-c_dsc04262.jpg
Bà Rơ Lan H’Ti báo cáo tại hội nghị.

Bà H’Ti hứa sẽ không ngừng học tập, gần gũi, lắng nghe ý kiến cử tri. Qua đó, phát huy vai trò tối đa của mặt trận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Theo bà H’Ti, bản thân dành sự quan tâm về hoạt động của phụ nữ, hoàn thiện chính sách pháp luật, phụ nữ nông thôn, người dân tộc thiểu số để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

2-6254.jpg
Cử tri Hà Trọng Quang.

Trong khuôn khổ hội nghị, cử tri Hà Trọng Quang (xã Ia Rsai) mong các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm làm sao cho kinh tế, xã hội miền núi, dân tộc thiểu số phát triển, sánh cùng các nơi khác của đất nước. Làm sao ở vùng sâu, vùng xa được mở mang về kiến thức, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số. Để được như vậy cần đầu tư của nhà nước vào đường giao thông liên vùng, nông thôn, nâng cấp Quốc lộ 25.

Đặc biệt, cử tri Rô Ô Tuy (trú xã Ia Rsai) bày tỏ sự phấn khởi, đặt niềm tin lớn với 5 người ứng cử. Cử tri Tuy bày tỏ mong muốn cần sớm làm tuyến đường giao thông, cầu giao thông được nâng cấp nhằm kết nối, lưu thông hàng hoá ở khu vực buôn E Kia, xã Ia Rsai.

3-4270.jpg
Cử tri Rô Ô Tuy mong muốn sớm có cầu kết nối giao thông.

Bởi theo ông Rô Ô Tuy, buôn E Kia có nhiều người dân trồng hoa màu, cần một cây cầu chịu được trọng tải lớn để kết nối hệ thống giao thương. Hiện tại, con đường ở buôn E Kia chỉ cho phương tiện trọng tải nhỏ di chuyển nên việc vận chuyển phát sinh chi phí cao. Trong khi đó giá hoa màu thấp, việc vận chuyển khó khăn nên bị ép giá. Ngoài ra, nhiều cử tri khác cũng mong muốn các ứng cử viên chuyển tải kiến nghị tới các cấp quan tâm đầu tư khắc phục các khu vực kè sông Ba, cầu cống bị hư hỏng, sạt lở do bão số 3 và mưa lũ lịch sử trong năm 2025 gây ra.

"Làm sao huy động các dự án lớn về cho địa phương để tạo công ăn việc làm, giữ chân lao động, chứ không các cháu vào các tỉnh có khu công nghiệp phía Nam làm hết. Thứ hai, đường nội đồng hiện đang rất bất cập, vận chuyển ra bị ép giá, đề nghị các đồng chí nếu trúng cử đại biểu Quốc hội kiến nghị cho chúng tôi mở rộng đường nội đồng", cử tri Ngô Đăng Anh (thôn Quỳnh Phụ, xã Ia Rsai) chia sẻ.

TUẤN NGUYỄN - TIỀN LÊ - TRƯƠNG ĐỊNH
