Cú sốc của nhiều nữ diễn viên

TPO - Nhiều nữ diễn viên Hàn Quốc chia sẻ cú sốc sự nghiệp vì mang thai. Họ nói thấy mình tụt lại phía sau chỉ vì kết hôn và làm mẹ.

Ngày càng nhiều nữ diễn viên Hàn Quốc lên tiếng về những khó khăn họ gặp phải khi sự nghiệp bị gián đoạn do mang thai và sinh con, hé lộ một vấn đề tồn tại lâu nay mà nhiều phụ nữ đi làm đều thấu hiểu.

Mới đây, diễn viên Cha Chung Hwa tiết lộ trên kênh YouTube của Kim Jung Nan rằng cô buộc phải rút khỏi ba vai diễn lớn sau khi biết mình mang thai.

“Tôi đã bỏ cả ba dự án mình được giao sau khi mang thai. Đó đều là những vai lớn, có nhiều cảnh hành động và tôi đóng phản diện. Vì là lần đầu mang thai, tôi không lường được cơ thể mình sẽ thay đổi thế nào. Tôi nghĩ mình chịu được, nhưng khi đến trường quay, mọi thứ trở nên hỗn loạn”.

Chung Hwa nói thêm: “Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho mọi người, nên tôi quyết định rời khỏi các dự án. Nhưng rồi tôi đã khóc rất nhiều”.

Không chỉ riêng Cha Chung Hwa, nhiều diễn viên khác như Park Ha Seon, Hwang Bo Ra và Kim Hee Sun cũng thẳng thắn chia sẻ về những cú sốc nghề nghiệp sau khi sinh con.

Xuất hiện trên talk show trực tuyến Shall we talk của KakaoTV, Park Ha Seon tiết lộ cô từng bị gián đoạn sự nghiệp suốt hai năm vì kết hôn, mang thai và chăm con nhỏ.

"Thậm chí có những nam diễn viên đã kết hôn nhưng chỉ muốn đóng chung với nữ diễn viên độc thân. Điều trớ trêu là chính họ cũng đã có con. Vì thế, trong một thời gian dài, tôi bị đẩy xuống vị trí thấp hơn trong danh sách casting", cô bức xúc.

Diễn viên Hwang Bo Ra, người vừa sinh con trai đầu lòng, cũng bày tỏ lo ngại về việc mang thai có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Trên kênh YouTube work talk, cô nói: “Chỉ cần nghe thấy nữ diễn viên đó đang mang thai, người ta sẽ mặc định là cô ấy nghỉ ít nhất một, hai năm. Đó chính là điểm yếu nhất trong nghề diễn viên. Nhiều người từng ra mắt cùng tôi đã biến mất khỏi ngành sau khi sinh con. Đó là lý do tôi không thể hoàn toàn buông bỏ công việc”.

Diễn viên kỳ cựu Kim Hee Sun cũng từng trải qua tình cảnh tương tự. Trên chương trình You Quiz on the Block của đài tvN, cô kể lại khoảng thời gian nghỉ sáu năm sau khi kết hôn và sinh con.

“Tôi ngồi bế con, đút cho con ăn, trong khi những bạn diễn cũ thì nhận được hết vai lớn này đến vai lớn khác. Tôi thấy mình đang tụt lại phía sau. Tôi từng tự hỏi: ‘Có phải sự nghiệp diễn xuất của mình kết thúc rồi vì mình đã làm mẹ?’ Thời gian đó thực sự rất khó khăn”, diễn viên kể.

Chia sẻ của các diễn viên lập tức nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận: “Các diễn viên nữ cũng đối mặt với áp lực y như bao người phụ nữ khác”, “Thật đáng nể khi nhiều người vẫn hoạt động nghệ thuật sau sinh”, hay “Tại sao đàn ông có gia đình lại không muốn làm việc với phụ nữ đã lập gia đình?”

Theo The Korea Times, việc nhiều ngôi sao lên tiếng về tổn thương nghề nghiệp do sinh con, góp phần tạo nên những cuộc thảo luận sâu rộng hơn, kêu gọi cần có thay đổi mang tính hệ thống để hỗ trợ các bà mẹ đang làm việc, đặc biệt trong ngành giải trí vốn khắt khe với thời gian và hình ảnh.